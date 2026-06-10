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رضایی‌کوچی:

روند تأمین زمین برای استقرار فرماندهی مرزبانی کشور باید تسریع شود

روند تأمین زمین برای استقرار فرماندهی مرزبانی کشور باید تسریع شود
کد خبر : 1797278
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رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز ۱۰ هکتاری زمین برای استقرار فرماندهی مرزبانی کشور، بر تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص و تسریع در فرآیند جانمایی، رفع تعارضات و اخذ استعلامات با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در نشستی با حضور محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،علی نبیان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، سمیه رفیعی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و اقتصاد و دارایی، روند تأمین زمین مورد نیاز فرماندهی مرزبانی کشور و الزامات جانمایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

دراین نشست، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز اعلام‌شده برای تأمین ۱۰ هکتار زمین جهت استقرار فرماندهی مرزبانی کشور، بر تسریع روند اجرایی این موضوع تأکید کرد و گفت: با توجه به اعلام این نیاز، باید با تدوین یک برنامه زمان‌بندی مشخص، اقدامات مربوط به جانمایی، رفع تعارضات و اخذ استعلامات لازم با حداکثر سرعت و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

همچنین نبیان در این جلسه با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های مرزبانی کشور اظهار کرد: مرزبانی یکی از دغدغه‌های مهم کشور است و در این زمینه همکاری و هماهنگی بین دستگاهی میان اداره کل راه و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به الزامات فنی و پدافندی در انتخاب زمین مورد نیاز افزود: باید پیگیری‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل انجام شود و در فرآیند جانمایی، شاخص‌هایی همچون دسترسی به زیرساخت‌ها، مجاورت با مناطق نظامی و وضعیت توپوگرافی منطقه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. ‌

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تسریع در فرآیند تأمین زمین و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد این پروژه تأکید کردند.

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