آئین بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه



مراسم گرامیداشت سرداران شهید حاج حسین سلامی، امیر علی حاجی‌زاده، محمد کاظمی، محمدحسین ربانی، غلامرضا محرابی، فضل‌الله نوذری، محمدحسن محققی و محمد و محمود باقری و محمدسعید ایزدی

زمان: چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰

مکان: مقبرة‌الشهدای شهدای شهرک شهید محلاتی



مراسم گرامیداشت سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و جمعی از فرماند‌هان و همرز‌مان ایشان

زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح

مکان: چیتگر، بلوار کوهک، مجتمع آموزشی امام رضا علیه‌السلام

زمان: پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۷

مکان: قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س)



مراسم گرامیداشت فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه

زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۷

مکان: قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س)



مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حسین سلامی

زمان: پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۹:۳۰

مکان: مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

زمان: جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۵ صبح همراه با دعای ندبه

مکان: خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان



مراسم گرامیداشت سرلشکر شهید حاج غلامرضا محرابی

زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

مکان: خیابان شهید سید حسن نصر‌الله (وزرا)، جنب پارک ساعی، مسجد حضرت ولیعصر (عج)



مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد باقری، رییس فقید‌ ستاد‌ کل‌ نیر‌و‌های‌ مسلح و همسر و دختر شهید‌ش

زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

مکان: مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان‌فلسطین تهران



مراسم گرامیداشت شهادت سرلشکر شهید محمد‌رضا نصیرباغبان (حاج محسن باقر‌ی)

زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ( مصلی امام علی علیه السلام)



مراسم گرامیداشت شهید غلامعلی ر‌شید و فرزندشان

زمان: جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۲۱

مکان: حسینیه ثارا‌لله دزفول