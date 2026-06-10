آئین بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
آئین بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، آئین بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید و شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شرح زیر برگزار میشود:
مراسم گرامیداشت سرداران شهید حاج حسین سلامی، امیر علی حاجیزاده، محمد کاظمی، محمدحسین ربانی، غلامرضا محرابی، فضلالله نوذری، محمدحسن محققی و محمد و محمود باقری و محمدسعید ایزدی
زمان: چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰
مکان: مقبرةالشهدای شهدای شهرک شهید محلاتی
مراسم گرامیداشت سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجیزاده و جمعی از فرماندهان و همرزمان ایشان
زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح
مکان: چیتگر، بلوار کوهک، مجتمع آموزشی امام رضا علیهالسلام
زمان: پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۷
مکان: قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س)
مراسم گرامیداشت فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه
زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۱۷
مکان: قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س)
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حسین سلامی
زمان: پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۹:۳۰
مکان: مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
زمان: جمعه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۵ صبح همراه با دعای ندبه
مکان: خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان
مراسم گرامیداشت سرلشکر شهید حاج غلامرضا محرابی
زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷
مکان: خیابان شهید سید حسن نصرالله (وزرا)، جنب پارک ساعی، مسجد حضرت ولیعصر (عج)
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد باقری، رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح و همسر و دختر شهیدش
زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
مکان: مسجد امام صادق (ع) واقع در میدانفلسطین تهران
مراسم گرامیداشت شهادت سرلشکر شهید محمدرضا نصیرباغبان (حاج محسن باقری)
زمان: پنجشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ( مصلی امام علی علیه السلام)
مراسم گرامیداشت شهید غلامعلی رشید و فرزندشان
زمان: جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۲۱
مکان: حسینیه ثارالله دزفول