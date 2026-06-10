پزشکیان:
دولت آماده واگذاری ماموریتهای مختلف به دانشگاهها است
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حکمرانی توسعه و حل مسائل کشور، بر آمادگی دولت برای واگذاری مأموریتهای مشخص در حوزههای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نشستی با عنوان «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» که با حضور جمعی از استادان، صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشکدههای حوزه اقتصاد برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حکمرانی توسعه و حل مسائل کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور در این نشست با تشریح رویکرد دولت در ارتقای جایگاه دانشگاهها از نهادهای فقط آموزشی به دانشگاههای مسئلهمحور و اثرگذار، اظهار داشت: یکی از مهمترین ضرورتهای تحول در نظام آموزش عالی، حرکت از آموزش نظری صرف به سمت مهارتآموزی، کار تیمی، تجربه عملی و تربیت نیروی انسانی مسئلهحلکن است.
پزشکیان با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار آموزش عالی کشور گفت: امروز میان نیازهای واقعی جامعه، بازار کار و فرآیند تربیت دانشجو شکاف قابل توجهی وجود دارد. دانشآموختگان پس از سالها تحصیل باید از توانایی لازم برای ورود به عرصههای اجرایی، تولیدی و حل مسائل برخوردار باشند و دانشگاهها باید تربیت دانشجویان را بر مبنای نیازهای کشور و رویکرد حل مسئله طراحی کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه فاصله میان دانش نظری، فهم مسئله و مهارت عملی تنها در میدان عمل قابل جبران است، تصریح کرد: هرچه دانشگاهها بیشتر درگیر مسائل واقعی کشور شوند، ظرفیت علمی آنها نیز در مسیر تولید راهحلهای اثربخش ارتقا خواهد یافت.
پزشکیان با اعلام آمادگی دولت برای واگذاری پروژههای مشخص به دانشگاهها خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردهایم که اگر دانشگاهیان بتوانند در قالب تیمهای تخصصی و میانرشتهای وارد میدان شوند، دولت آماده است بخشی از مسائل و چالشهای کشور در حوزههای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، اجتماعی و فرهنگی را در قالب مأموریتهای مشخص به آنان واگذار کند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت گذار از رویکرد مقالهمحور به رویکرد مأموریتمحور در دانشگاهها گفت: اساتید و اعضای هیئت علمی میتوانند متناسب با حوزه تخصصی خود مسئولیت حل بخشی از مسائل کشور را بر عهده گرفته و توانمندی علمی خود را در میدان عمل به اثبات برسانند.
پزشکیان نقش دانشگاهها را در ارتقای بهرهوری، کاهش فقر و بیکاری، بهبود شاخصهای سلامت و توسعه متوازن منطقهای بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دانشگاههای هر استان باید متناسب با مزیتها، ظرفیتها و مسائل همان منطقه ایفای نقش کنند و در کنار آموزش و پژوهش، مسئولیت حل مسائل محلی و منطقهای را نیز بر عهده بگیرند.
رئیسجمهور با اشاره به برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاهها اظهار داشت: موضوعات کلان و سیاستگذاریهای ملی توسط دولت پیگیری خواهد شد، اما در هر حوزهای که امکان واگذاری اختیار و مسئولیت وجود داشته باشد، از ظرفیت دانشگاهها بهره خواهیم گرفت.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تشکیل تیمهای جامع و چندرشتهای برای حل مسائل کشور تأکید کرد و گفت: هیچ مسئلهای صرفاً یک بُعد اقتصادی ندارد؛ هر مسئله دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است و راهحلهای ارائهشده نیز باید مبتنی بر نگاه جامع و چندبعدی باشند.
رئیسجمهور با اشاره به برخی محدودیتهای ساختار اداری کشور خاطرنشان کرد: اگرچه اصلاحات ساختاری زمانبر است، اما ظرفیت فکری و خلاقیت دانشگاهیان میتواند خارج از چارچوبهای بروکراتیک به حل سریعتر مسائل کشور کمک کند. هدف دولت بهرهگیری از ظرفیت علم در بستر عمل است و حل بسیاری از مشکلات نیازمند عبور از رویههای سنتی و قالبهای ناکارآمد موجود است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازآرایی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور تصریح کرد: توسعه کمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی باید با کارآمدی، بهرهوری و مأموریتگرایی همراه باشد. ساختار فعلی نیازمند اصلاحات جدی است و باید برای تجمیع ظرفیتها، ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی دانشگاهها برنامهریزی شود.
رئیسجمهور همچنین بر استقرار نظام شایستهسالاری و عملکردمحوری در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: باید میان اساتیدی که دارای دستاوردهای علمی و اجرایی مؤثر هستند با کسانی که خروجی قابل سنجش ندارند تفاوت قائل شد. کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران مسئلهحلکن، کارآمد و عملیاتی نیاز دارد و دانشگاهها بهترین بستر برای تربیت چنین مدیرانی هستند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت صرفاً به دنبال دریافت پیشنهاد و راهکار نیست، بلکه اجرای راهحلها را دنبال میکند، اظهار داشت: قوای مختلف کشور نیز برای ایجاد زمینه مشارکت مؤثر دانشگاهیان در حل مسائل ملی آمادگی دارند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نگاه خلاقانه و مسئلهمحور در مدیریت کشور تصریح کرد: مدیری که تصور کند برای حل مسائل تنها یک راهحل وجود دارد، در واقع شکست را پذیرفته است. بنده شکست را نخواهم پذیرفت و معتقدیم برای عبور از چالشهای کشور راههای متعدد و ظرفیتهای فراوانی وجود دارد و دانشگاهیان و نخبگان میتوانند در شناسایی و بهکارگیری این راهکارها نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با فشارهای خارجی تصریح کرد: نگاه دولت مبتنی بر امید، ابتکار و اتکا به ظرفیتهای داخلی است. ما باور داریم هیچ مسئلهای فاقد راهحل نیست و با بهرهگیری از دانش، تجربه و توان نخبگان و دانشگاهیان میتوان بر چالشها غلبه کرد.
پزشکیان همچنین با تشریح اقدامات دولت در مدیریت شرایط اقتصادی کشور و کاهش آثار ناشی از تحریمها و تنشهای منطقهای گفت: اصلاح نظام تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی یکی از تصمیمات مهم دولت برای تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از بروز رانت، فساد، کماظهاری و بیشاظهاری بود که نتایج مثبت آن امروز در تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم قابل مشاهده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه آثار تحریمها بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست، تأکید کرد: دولت با جدیت در مسیر خنثیسازی تحریمها، افزایش تابآوری اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی حرکت میکند.
پزشکیان همچنین به اقدامات دولت در مدیریت ناترازیهای حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: با وجود خسارتهای واردشده به زیرساختها، دولت با برنامهریزی، مدیریت و تلاش مستمر اجازه نخواهد داد زندگی مردم دچار اختلال شود.
رئیسجمهور توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه را از دیگر اولویتهای دولت برشمرد و اظهار داشت: در ماههای گذشته گامهای مؤثری برای کاهش اختلافات، تقویت همکاریهای منطقهای و توسعه مناسبات با کشورهای اسلامی و همسایه برداشته شده است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در برابر زورگویی و سیاستهای مبتنی بر فشار و تحمیل تسلیم نخواهد شد، گفت: ایران بر اساس موازین حقوق بینالملل و در راستای صیانت از حقوق و منافع ملت، همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
رئیس جمهور با اشاره به رویکرد کشورهای غربی در قبال پرونده هستهای ایران، اظهار داشت: تمام ادعاهای مطرحشده آنها درباره بمب اتم، صرفاً بهانهای برای تسلیم کردن ما و ایجاد فشار و قحطی و فروپاشی اقتصاد کشور بود، با این حال، هوشیاری مردم، تلاش مدیران و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد این اهداف محقق نشود.
پزشکیان افزود: امروز نیز با اتکا به ظرفیتهای ملی، بهویژه توانمندی دانشگاهیان، نخبگان و جوانان کشور، اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست یابند و با همت و همراهی همه بخشها، تحریمها، فشارها و محدودیتهای تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت.
پزشکیان همچنین با تأکید بر نقش تعیینکننده وحدت ملی، همدلی اجتماعی و مشارکت نخبگان در عبور از چالشهای پیشرو گفت: با انسجام داخلی، تقویت همکاریهای منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و مسیر پیشرفت، توسعه و سربلندی کشور را با قدرت ادامه داد.