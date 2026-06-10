اعطای نشان «سرو سیمین پارسی جان» به سخنگوی وزارت امور خارجه بهخاطر اهتمام نسبت به پاسداشت زبان فارسی
نشان «سرو سیمین پارسی جان» به خاطر اهتمام سخنگوی وزارت امور خارجه به پاسداشت زبان فارسی به وی اعطا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، صبح امروز چهارشنبه 20 خرداد 1405 به دعوت «حوزه هنری»، در جمع فرهیختگان و اساتید زبان و ادب فارسی، که به مناسبت تقدیر از اهتمام حوزه سخنگویی و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه نسبت به زبان و ادب فارسی تشکیل شده بود، حضور یافت.
در این نشست، نشان «سرو سیمین پارسی جان» و لوح تقدیر به خاطر تلاشهای حوزه سخنگویی و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه برای پاسداشت زبان فارسی، به اسماعیل بقائی اعطا شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:
«فارسی، وطن است.»
صبح امروز ضمن حضور در جمع فرهیختگان و مفاخر ادبی و فرهنگی ایران در «حوزه هنری»، با افتخار، لوح «سرو سیمین پارسی جان» را به خاطر حُسننظر ایشان نسبت به تلاشهای حوزه سخنگویی و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در پاسداشت زبان، ادب و حکمت فارسی دریافت کردم.
زبان فارسی، گنجینه سترگ فرهنگی - تمدنی و حافظه تاریخی ملت ایران، حامل میراث فکری و معنوی ایرانیان و پیونددهنده نسلهای این سرزمین است. در روزگاری که هویتها در معرض فرسایش قرار دارند، زبان فارسی همچنان نگاهبان ایران و پاسدار روح و فرهنگ ایرانی است.
این میراث بیبدیل را چون جان، عزیز میداریم.
ای زبان فارسی، ای دُرِّ دریای دَری
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری
در تو پیدا فَرِّ ما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا رایتِ دانایی و دانشوری
جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری
«استاد حداد عادل»