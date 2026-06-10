بقایی:
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران حمله به نبض زندگی ایرانیان است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تجاوز نظامی دیشب آمریکا به مخازن نگهداری آب در جنوب کشورمان، نوشت: حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، به بهانه سقوط مشکوک یک بالگرد متجاوزان، حمله به نبض زندگی ایرانیان است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به تجاوز نظامی دیشب آمریکا به مخازن نگهداری آب در جنوب کشورمان، نوشت:
«آب نبض زندگی است» و آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست.
آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساختهای حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدماترسانی میکرد.
نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن ده روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
هیات حاکمه آمریکا باید بهخاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساختهای حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.