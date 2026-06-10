به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه ۲۰ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون با وزیر کشور و جمعی از معاونان و مسئولین این وزارتخانه، نشست مشترک برگزار کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مومنی، وزیر کشور در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه به ویژه در ایام جنگ رمضان و بعد از آن ارائه داد و گفت در زمان امام شهید و در محضر رهبر شهید انقلاب، در مورد حمله احتمالی دشمن بررسی، تصمیم گیری و تدبیر شده بود و بلافاصله پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، مسیر پیش رو که از قبل مشخص و تعیین شده بود، شکل گرفت و تدابیر لازم اتخاذ و اجرا شد و در ارتباط با همه امورات مرتبط با جنگ تدبیر شد.

وی افزود: مومنی عنوان کرد، رهبری مدبرانه فرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، ایستادگی و جنگندگی نیروهای مسلح کشورمان، حضور حماسی مردم در خیابان و استمرار خدمات توسط دولت از جمله عوامل پیروزی ما در جنگ اخیر بوده است؛

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: وزیر کشور ادامه داد، بخشی از اقدامات دولت در جنگ بر دوش استانداران و استانداری‌ها بود که به نحو مطلوب مدیریت شد؛ به طوری که در جنگ اخیر شاهد کمک استان‌ها به یکدیگر برای تامین نیازها و حل مشکلات هم بودیم؛ همچنین در جنگ اخیر با زحمات دستگاه‌های مسئول و تدابیر شورای امنیت کشور، شاخص‌های امنیتی نسبت به قبل در ایام جنگ بهبود یافت و در در دوره جنگ وزارت کشور ۲۴ ساعته باز بود و نهادهایی همچون بسیج، سپاه، فراجا و وزارت اطلاعات برای تامین امنیت سنگ تمام گذاشتند.

رضایی افزود: وزیر کشور تاکید کرد همه قوا و نیروهای مسلح تحت رهبری فرمانده کل قوا ماموریت‌هایشان را انجام میدهند و وی همچنین گزارشی از روند برگزاری انتخابات شوراها و در واقع تعویق برگزاری این انتخابات ارائه کرد؛ وی گفت با تصویب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد فعلاً انتخابات شوراها برگزار نشود و شوراهای فعلی به کار خودشان ادامه بدهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر کشور اشاره دیگری به اقدامات انجام شده از طریق استان‌های مرزی برای تامین نیازهای کشور داشت، اظهار کرد: طبق گزارش مومنی، در این مدت ۲۰۰ هزار تن مرغ و ۱۵۰ هزار تن گوشت از مسیر پاکستان وارد کشور شده است؛ وی همچنین مسائل و حوادث دی ماه ۱۴۰۴ را تبیین کرد و گفت اطلاق اغتشاشات به حوادث دی ماه صحیح نیست بلکه حوادث دی ماه یک کودتای تمام عیار بود؛ به عبارتی آن حادثه مقدمه‌ای برای حمله نظامی به کشور بود و دشمن می‌خواست ظرف دو الی سه روز کار کشور ما را تمام کند اما با ایستادگی و مجاهدت مردم و نیروهای مسلح، توطئه دشمن خنثی شد.

وی افزود: در بخش دیگری از این نشست، معاونین عمرانی و امنیتی وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گزارشی از اقدامات مجموعه تحت مدیریتشان در جنگ رمضان و بعد از آن ارائه کردند؛ همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نظرات و دیدگاه‌های خودشان را بیان کردند.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه بیان کرد: تاکید بر رفع آسیب‌های ناشی از جنگ، لزوم وحدت در مراسمات و تجمعات، رفع مشکلات و کمک به تولید، عملی شدن اسناد و تفاهم‌نامه‌های بین ایران و پاکستان، تاکید بر حضور وزیر کشور در استان‌ها، لزوم پیش بینی و پیشگیری از اغتشاشات احتمالی، برخورد با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت و تدبیر در مورد سوخت، برخورد با گروهک‌های تروریستی در شهرهای کشور، لزوم داشتن سخنگوی فعال برای وزارت کشور، برخورد با گرانی و احتکار، تبیین مسائل کشور برای مردم، تدبیر برای برگزاری جلسات مجلس، نظارت بر کارهای شهرداری‌ها، مقابله با قاچاق سلاح، رسیدگی به مناطق آسیب دیده، راه‌اندازی کارگروه جنگ برای بررسی مسائل از جمله در حوزه بیکاری‌هایی که شکل گرفته، راه‌اندازی بیمه جنگ، راه اندازی شهرهای عمرانی، تامین امنیت انرژی کشور، خنثی سازی محاصره، برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، رسیدگی به نیروهای مسلح و بسیج، برخورد با مدیرانی که در جنگ غایب بودند و به وظایفشان رسیدگی و عمل نکردند، رفع کمبود سوخت، تخصیص بودجه در حوزه بحران و فعال شدن مرزها از جمله مسائلی بود که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این نشست بیان کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز بر استفاده حداکثری از مرز برای حل مشکلات اقتصادی مردم، اقدام پیش دستانه با هرگونه آشوب و ناامنی، پیش بینی پیوست امنیتی برای تصمیمات مهم کشور، رسیدگی به مشکلات امنیتی تهران، بازسازی همه مناطق آسیب دیده از جمله در حوزه نظامی و انتظامی تاکید کرد.