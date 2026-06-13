امامیراد در گفتوگو با ایلنا:
عدهای هنوز کینههای جناحی و سیاسی خود را رها نکردهاند/ وحدتشکنان همان کسانی هستند که انتخابات مجلس را تحریم کردند
نماینده چناران در مجلس با انتقاد از تندرویها و رفتارهای وحدتشکنانه در شرایط جنگی کشور، گفت: عدهای محدود و قلیل، با دامن زدن به تخریبها و بیان سخنان ساختارشکنانه و وحدتشکنانه، در حال آسیب زدن به فضای کشور هستند. اینها همان کسانی هستند که انتخابات مجلس را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند. البته یک دوگانگی در رفتارشان وجود دارد؛ از یک سو کاندیدا معرفی میکنند و نامزدهایشان کمتر از ۳۰ رأی میآورند، اما از سوی دیگر انتخابات هیأت رئیسه را تحریم میکنند.
حسین امامیراد در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به تأکید سران قوا بر وحدت ملی و هشدار رئیس مجلس درباره برخی تندرویها، گفت: بنده توفیق داشتم شبها در اجتماعات مردم حضور پیدا کنم؛ بیش از ۴۵ سخنرانی در اجتماعات مردمی، چه در شهرهای حوزه انتخابیه خودم و چه در نقاط مختلف مشهد و تهران، داشتم. با توجه به شرایطی که در کشور پیش آمده است، ما در شرایط جنگی قرار داریم و بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیازمند هستیم. امام راحل و عظیمالشأن ما در ابتدای انقلاب فرمودند که رمز پیروزی انقلاب، وحدت کلمه است و اهمیت وحدت از همان زمان مشخص شد. آقای پزشکیان هم از وفاق ملی سخن گفتهاند. وفاق ملی حرف درستی است، اما حرف جدیدی نیست؛ صرفاً ادبیات آن تغییر کرده است. وفاق ملی همان وحدت کلمه است که امام راحل بر آن تأکید داشتند و حتماً باید محقق شود.
وی یادآور شد: دشمنان در حین مذاکرات به ما حمله کردند. در سالی که گذشت، در عرض چند ماه دو بار جنگ تحمیلی را تجربه کردهایم؛ بنابراین بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم. هر کسی که با سخنان، اظهارنظرها، مصاحبهها یا رفتارهای خود موجب وحدتشکنی شود، فارغ از اینکه چه کسی باشد، قطعاً به نظام ضربه میزند. امروز حفظ همبستگی ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات سیاسی و جناحی یک ضرورت راهبردی است و همه جریانها باید منافع ملی و امنیت کشور را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دهند.
امامیراد با اشاره به رفتار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعداد اندک، محدود و بسیار کمی در مجلس حضور دارند که هنوز تندرویهای خود را کنار نگذاشتهاند و کینههای جناحی و سیاسی خود را رها نکردهاند که چنین رفتارهایی درست نیست. این افراد نوعی حقد و کینه دیرینه نسبت به آقای قالیباف دارند؛ در حالی که قالیباف کسی است که جان خود را کف دست گرفته و در هر جایگاهی حضور داشته، چه در دوران دفاع مقدس، چه در شهرداری و چه در مجلس، اثرگذار بوده است.
وی تأکید کرد: البته هیچکدام از ما معصوم نیستیم و ممکن است اشکالاتی داشته باشیم، اما نباید افتخارات افراد را نادیده بگیریم. ایشان از زمانی که ریاست مجلس را بر عهده گرفته، با وجود تمام سنگاندازیها و تخریبهای ناجوانمردانهای که از سوی عدهای معدود و قلیل صورت گرفته است، در هر اجلاسیه با افزایش رأی مواجه شده است.
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افراد به بهانههای مختلف به دنبال تخریب آقای قالیباف هستند. اگر ایشان اکنون در مجلس حضور داشته باشد، واقعاً خیال ما از برخی جهات و جان ایشان راحتتر است؛ چراکه ایشان به اسلامآباد و دیگر نقاط سفر میکند و در مقاطع مختلف مسئولیتهای مهمی بر عهده داشته یا میگیرد. در ابتدای جنگ تحمیلی اخیر، ایشان در اتاق فرمان جنگ حضور داشت و پس از آن هم با دستور رهبری، سرپرستی تیم مذاکرهکننده را در کنار وزیر امور خارجه بر عهده گرفت. ایشان جانش را کف دستش گذاشته و حیثیت خود را برای انجام این مسئولیت در میان گذاشته و در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است.
وی با اشاره به اظهارات تعدادی از نمایندگان در خصوص تعطیلی مجلس گفت: متأسفانه برخی از افراد کارهایی را انجام میدهند که خلاف شأن و شخصیت نمایندگان است. این افراد به بهانههای مختلف سعی در تخریب مجلس و رئیس مجلس دارند. به طور مثال، برخی میگویند مجلس تعطیل است؛ در حالی که مجلس تعطیل نیست. کمیسیونهای مجلس فعال هستند و اتفاقاً یکی از خروجیهای آن همین موضوع تأثیر مثبت معدل یازدهم بود که از دل جلسات حضوری کمیسیون بیرون آمد.
امامیراد خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی در حال حاضر تصمیم گرفته است که فعلاً جلسات بهصورت غیرحضوری و وبیناری برگزار شود. ما خونمان رنگینتر از رهبران شهید انقلاب نیست و آماده شهادت هستیم؛ همین فردا بگویند در مجلس حاضر میشویم، اما در عین حال باید تابع قانون و تصمیمات کلان کشور باشیم. وقتی تصمیم گرفته شده که مجلس فعلاً بهصورت غیرحضوری برگزار شود، ما هم موظف به تبعیت هستیم. اما در عین حال جلسات بهصورت وبیناری در حال برگزاری است و امور در حال انجام است. هر زمان که شرایط فراهم شود، حتماً در مجلس حضور پیدا خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: عدهای محدود و قلیل، با دامن زدن به تخریبها و بیان سخنان ساختارشکنانه و وحدتشکنانه، در حال آسیب زدن به فضای کشور هستند. اینها همان کسانی هستند که انتخابات مجلس را تحریم کردند و در آن شرکت نکردند. البته یک دوگانگی در رفتارشان وجود دارد؛ از یک سو کاندیدا معرفی میکنند و نامزدهایشان کمتر از ۳۰ رأی میآورند، اما از سوی دیگر انتخابات هیأت رئیسه را تحریم میکنند.
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این دوگانگی مورد پذیرش مردم نیست. مردم ما به سطح بالایی از عقلانیت رسیدهاند و بهتر از من و دیگران این مسائل را درک میکنند. مجلس هم پای کار خواهد بود. با وجود همه این تخریبها، همان افرادی که نامزدهایشان در اجلاسیه دوم ۳۷ یا ۳۸ رأی آورده بودند، در این دوره از انتخابات هیأت رئیسه شاهد بودند که نامزدشان تنها ۲۹ رأی کسب کرد. این نشان میدهد برخی از افراد همین جریان که روزی رفتارهای دیگری داشتند، امروز به این نتیجه رسیدهاند که این مسیر درست نیست. مردم هم این فهم و درک را دارند که تشخیص دهند حق با چه کسی است و کسانی که سخنان وحدتشکنانه و ساختارشکنانه مطرح میکنند، قطعاً مورد اقبال مردم قرار نخواهند گرفت.
وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون و فراکسیون ها به صورت حضوری برگزار میشود، گفت: از آنجا که برای اخذ مصوبات مجلس به استناد آیین نامه داخلی مجلس جلسات باید به صورت حضوری برگزار شود، بنا به استناد موجود امکان اصلاح آیین نامه ای میسر نیست لذا هیات رئیسه مجلس درصدد اذن مقام معظم رهبری برای مصوبات به صورت غیرحضوری است.