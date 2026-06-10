به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

‌ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند.»

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