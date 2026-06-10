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رئیس جمهور پزشکیان:

تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است

تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است
کد خبر : 1797173
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رئیس جمهور پزشکیان تأکید کرد: تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

‌ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند.»

 

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