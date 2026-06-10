سردار حسنزاده:
قدرتمندانه به هر تهدیدی پاسخ میدهیم
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: نیروهای مسلح ما قدرتمندانه و تمامعیار برای واکنش سریع در برابر هر خطا و اشتباهی که دشمنان مرتکب شوند، آماده هستند.
به گزارش ایلنا، سردار حسن حسنزاده در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی دوم در جمع خبرنگاران گفت: از آنجایی که قدرت بازدارنده و قدرت تهاجمی ما امروز یک قدرت کاملاً درونزا است، در هر شرایطی در حال قدرتافزایی هستیم؛ بهویژه اکنون که تجربیات بسیار ارزشمندی کسب کردهایم.
فرمانده سپاه تهران بزرگ تاکید کرد: نیروهای مسلح ما قدرتمندانه و تمامعیار برای واکنش سریع در برابر هر خطا و اشتباهی که دشمنان مرتکب شوند، آماده هستند.
سردار حسنزاده به دشمن هشدار داد: دچار اشتباه محاسباتی نشوند چراکه آنها چندین بار تصمیم گرفتند قدرت جمهوری اسلامی ایران را در میدان آزمایش کنند و هر زمان که چنین تصمیمی گرفتند، با شکستهای سنگینتر مواجه شدند.
به گفته فرمانده سپاه تهران بزرگ بیش از صد روز است که مردم ایستادگی کردهاند و انتظار ملت ایران این است که هر زمان لازم باشد، نیروهای مسلح و رزمندگان ما از ظرفیتهای جدید و توانمندیهای افزودهشدهای که در این مدت ایجاد شده است، استفاده کنند.