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شالوده قدرت ما بر ارکان ایمان، مردم آگاه و اقتدار نظامی است

شالوده قدرت ما بر ارکان ایمان، مردم آگاه و اقتدار نظامی است
کد خبر : 1797165
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رئیس تشخیص مصلحت تصریح کرد: ایران عزیز، شالوده قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.

به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی از پاسخ کوبنده نیروهای مسلح به تجاوز دشمنان قدردانی کرد.

 

متن پیام به این شرح است:

درود بر سلحشوران جان‌برکف نیرو‌های مسلح که با اقتداری ستودنی، پاسخی کوبنده و دندان‌شکن به متجاوزان زورگو و استکبار جهانی روا داشتند. سلام بر ملت شریف و بصیر ایران؛ آنان که بیش از صد روز با عزمی راسخ، پرچم ایستادگی را در آوردگاه حق‌طلبی برافراشته نگاه داشتند.

ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

ایران عزیز، از کرانه‌های نیلگون خلیج فارس تا دریای خزر، یک‌صدا و هم‌نوا ایستاده است؛ نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌شمارد. چرا که شالوده قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.

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