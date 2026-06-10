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سردار شکارچی:

به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم

به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
کد خبر : 1797164
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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تو دهنی محکم به او زده‌ایم و این موضوع را ثابت کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار ایران با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تو دهنی محکم به او زده‌ایم و این موضوع را ثابت کرده‌ایم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح  افزود: از همان روزهای ۲۳ خرداد، که سالگرد این شهدا و ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ است، متناسب با هر تهدید، پاسخ خواهیم داد؛ پاسخی شدیدتر، قوی‌تر و کوبنده‌تر از قبل.

وی تأکید کرد: به هیچ عنوان در مقابل نظام سلطه جهانی و این شیاطین عالم، به‌ویژه ترامپ ملعون و نتانیاهوی خبیث، کوتاه نخواهیم آمد.

سردار شکارچی ادامه داد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و الحمدلله عنایت خداوند و دست خداوند بالای سر ماست.

وی خاطرنشان کرد: ما اراده کرده‌ایم دشمن را شکست دهیم و ان‌شاءالله او را شکست خواهیم داد.

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