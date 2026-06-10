در ادامه این پیام آمده است: «چگونه می‌توان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتماد کرد، زمانی که این نهاد به ابزاری در دست جنگ‌طلبان تبدیل شده و تا حدی ناتوان شده است که حتی نمی‌تواند نسبت به گسترده‌ترین حملات مسلحانه غیرقانونی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان یک کشور عضو - حملاتی که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بوده‌اند - ابراز نگرانی ساده‌ای کند؟»

نمایندگی ایران تاکید کرد: «این قطعنامه به‌طور ریاکارانه‌ای از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند، در حالی که ایالات متحده همزمان به اقدامات تجاوزکارانه بیشتری از جمله علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران ادامه می‌دهد و در محافل مختلف بر طبل تقابل می‌کوبد. هر راه‌حل دیپلماتیکی به حداقل حسن نیت نیاز دارد.»

نمایندگی ایران در وین در انتها نوشت: «ایران از حقوق مسلم و سلب‌ناشدنی خود، از جمله در واکنش به این قطعنامه معیوب، کوتاه نخواهد آمد.»