نمایندگی ایران:
از حق خود برای پاسخدهی به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام کوتاه نمیآییم
نمایندگی ایران در وین در پیامی ضمن محکومیت قطعنامه سیاسی ضدایرانی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پاسخدهی به این قطعنامه محفوظ میدارد.
به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در وین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با رأیی شکننده، بار دیگر قطعنامهای سیاسی درباره فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تصویب کرد؛ قطعنامهای که فاقد حرفهایگری مورد انتظار از یک نهاد فنی است.»
در ادامه این پیام آمده است: «چگونه میتوان به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعتماد کرد، زمانی که این نهاد به ابزاری در دست جنگطلبان تبدیل شده و تا حدی ناتوان شده است که حتی نمیتواند نسبت به گستردهترین حملات مسلحانه غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان یک کشور عضو - حملاتی که در تاریخ آژانس بیسابقه بودهاند - ابراز نگرانی سادهای کند؟»
نمایندگی ایران تاکید کرد: «این قطعنامه بهطور ریاکارانهای از راهحل دیپلماتیک حمایت میکند، در حالی که ایالات متحده همزمان به اقدامات تجاوزکارانه بیشتری از جمله علیه زیرساختهای غیرنظامی ایران ادامه میدهد و در محافل مختلف بر طبل تقابل میکوبد. هر راهحل دیپلماتیکی به حداقل حسن نیت نیاز دارد.»
نمایندگی ایران در وین در انتها نوشت: «ایران از حقوق مسلم و سلبناشدنی خود، از جمله در واکنش به این قطعنامه معیوب، کوتاه نخواهد آمد.»