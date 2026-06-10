پیامک دادگستری استان تهران به مالکان درباره تخفیفهای مالیاتی اجارهبها
کد خبر : 1797160
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به مالکان واحدهای مسکونی، از اعطای تخفیفهای مالیاتی بر درآمد اجاره برای قراردادهای بلندمدت خبر داد.
به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بشرح زیر است:
"مالک گرامی؛ آیا می دانستید مطابق قانون، در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی خود و عدم فسخ آن در طول دوره، مشمول تخفیف های مالیاتی بر درآمد اجاره می شوید؟"