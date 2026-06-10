"مالک گرامی؛ آیا می دانستید مطابق قانون، در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی خود و عدم فسخ آن در طول دوره، مشمول تخفیف های مالیاتی بر درآمد اجاره می شوید؟"