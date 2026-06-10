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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس جمهور انجام شد

مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس جمهور انجام شد
کد خبر : 1797154
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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: مثبت شدن تأثیر معدل دوره یازدهم در کنکور 1405 با دستور رئیس جمهور پزشکیان و در راستای شنیدن صدای مردم انجام شده است.

 

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به پیگیری مطالبات دانش‌آموزان درباره مثبت شدن تاثیر معدل پایه یازدهم بر کنکور 1405، گفت: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان داد و در نهایت خواسته دانش‌آموزان به نتیجه رسید.

وی با اشاره به رویکرد دولت در توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: دولت نماد شنیدن است؛ دولت می‌شنود، گوش می‌کند، دقت می‌کند، حساسیت نشان می‌دهد و اقدام می‌کند.

وی افزود: یکی از اتفاقات مثبتی که رخ داد، موضوع مثبت شدن تاثیر معدل پایه 11 بر کنکور 1405 بود. دانش‌آموزان عزیز ما مرتب درگیر این موضوع بودند و می‌دانستند که این مسئله مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آنان اعتراض می‌کردند، پیام می‌دادند، صحبت می‌کردند و درخواست داشتند.

حضرتی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان دادند و این تصمیم با دستور رئیس جمهور اتخاذ شد. در همین راستا لازم می‌دانم از طرف دانش‌آموزان عزیز از رئیس‌جمهور تشکر کنم که این مطالبه را شنید و به آن عمل کرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین از آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و اعضای نسل مشاوران نسل «زد» قدردانی کرد و گفت: مشاوران نسل «زد» ما در این زمینه بسیار فعال بودند، پیگیری کردند، نامه نوشتند، در روزنامه‌ها مطلب نوشتند و موضوع را دنبال کردند.

وی تصریح کرد: الحمدلله آن چیزی که دانش‌آموزان می‌خواستند، به نتیجه رسید.

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