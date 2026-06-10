به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملت‌ها.

او در ادامه آورده است: همزمان با انتشار گزارش‌های رفتارهای ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و میهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکی‌ها از تیم‌های فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاه‌های باشکوه و بزرگنمایی‌های سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده می‌شود.

بقائی تاکید کرده است: اعتبار یک میزبان را نه صرفا امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی می‌سازد که برای فوتبال به آن کشور می‌آیند.