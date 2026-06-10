بقائی:
جام جهانی فوتبال نباید بهانهای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملتها شود
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به برخوردهای ناشایست صورتگرفته با بازیکنان و اعضای کارد فنی تیمهای فوتبال برخی کشورها در مبادی ورودی آمریکا نوشت: فوتبال بستری برای رقابت سالم و نزدیکی ملتها است نه بهانهای برای بازکردن صندوق کینهها و گشودن عقدهها بنا به امر دولتمردان.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: جام جهانی قرار است جشن جهانی فوتبال باشد، نه فرصتی برای تحقیر و تبعیض سایر ملتها.
او در ادامه آورده است: همزمان با انتشار گزارشهای رفتارهای ناشایست و زننده با بازیکنان، داوران و میهمانان فوتبال در مبادی ورودی آمریکا، استقبال گرم و محترمانه مکزیکیها از تیمهای فوتبال یادآور یک واقعیت ساده است: میزبانی خوب در ورزشگاههای باشکوه و بزرگنماییهای سیاسی نیست؛ میزبانی خوب با رفتار انسانی و توانایی ایجاد احساس خوشایند برای میهمانان سنجیده میشود.
بقائی تاکید کرده است: اعتبار یک میزبان را نه صرفا امکانات ورزشی و هیاهوی سیاسی، بلکه کیفیت رفتار با کسانی میسازد که برای فوتبال به آن کشور میآیند.