معاون اول قوه قضاییه:
بیش از ۶۰ درصد برنامههای سند تحول و تعالی ظرف دو سال گذشته اجرایی شده است
معاون اول قوه قضاییه در جریان بازدید از مجتمع قضایی قدس بر ضرورت دقت در رسیدگیهای قضایی، پرهیز از اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت تحقیقات و آرای صادره تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جریان بازدید از مجتمع قضایی قدس و دیدار چهرهبهچهره با مراجعان، کارکنان و مسئولان این مجموعه قضایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ اخیر، تحقق عدالت را جوهره مکتب علوی و مهمترین رسالت دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت دقت در رسیدگیهای قضایی، پرهیز از اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت تحقیقات و آرای صادره تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه در این بازدید که با حضور القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مدیران قضایی برگزار شد، با اشاره به عید سعید غدیر خم اظهار داشت: غدیر صرفاً یک نام، آیین یا مناسبت تاریخی نیست؛ غدیر یک حقیقت بزرگ تاریخی، اجتماعی و اعتقادی است که مسیر آن به سوی عدالت امتداد دارد.
وی افزود: اگر بتوانیم در رفتار، تصمیمگیریها و عملکرد خود عدالت را محقق کنیم، آنگاه میتوانیم خود را پیرو واقعی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) بدانیم. عدالت یک ارزش بنیادین است و مکتب تشیع بر همین حقیقت بزرگ استوار شده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه عدالت باید در تمامی مراحل رسیدگی قضایی جاری و ساری باشد، تصریح کرد: نظارت و ارزیابی بر فرآیند تحقیقات، صدور رأی و اجرای احکام باید بهصورت مستمر و دقیق دنبال شود. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند به بیعدالتی و تضییع حقوق مردم منجر شود.
وی با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها در دستگاه قضایی گفت: اگرچه با حجم گستردهای از پروندهها و ضرورت مدیریت آمار عملکرد مواجه هستیم، اما نباید کیفیت فدای کمیت شود. به تعبیر شهید آیتالله بهشتی، در رسیدگی به پروندهها نباید دچار وسواس شویم، بلکه باید دقت لازم و کافی را ملاک عمل قرار دهیم.
معاون اول قوه قضاییه اطاله دادرسی را از مصادیق ظلم دانست و اظهار کرد: ذهن و اندیشه همه ما باید معطوف به تحقق عدالت در تمامی مراحل رسیدگی باشد. صدور رأی باید همراه با حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق اصحاب دعوا و تأمین رضایت مردم صورت گیرد. خدمت به مردم زمانی ارزشمند خواهد بود که با عدالت همراه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: خطمشی و جهتگیریهای دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاستهای ابلاغی و برنامههای رئیس محترم قوه قضاییه ترسیم شده است و همه بخشها موظفاند در چارچوب سند تحول و تعالی برای دستیابی به اهداف عالی دستگاه قضایی تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اجرای این سند نیازمند حرکت مستمر، هدفمند و کارشناسی است، افزود: بیش از ۶۰ درصد برنامههای پیشبینی شده در سند تحول و تعالی ظرف دو سال گذشته اجرایی شده است. این دستاورد حاصل بررسیهای کارشناسی، نظارتهای میدانی، ارزیابیهای مستمر و مشارکت بخشهای مختلف دستگاه قضایی بوده است.
وی همچنین به نتایج ارزیابیهای انجام شده از عملکرد دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: نظرسنجیهای صورت گرفته که توسط مراجع خارج از قوه قضاییه انجام شده، نشاندهنده افزایش سطح رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی است؛ موفقیتی که حاصل تلاش رئیس محترم قوه قضاییه، مدیران و کارکنان این مجموعه در سراسر کشور است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات مؤثر و ماندگاری در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده و بسیاری از اهداف پیشبینی شده در این بخش محقق شده است.
وی در ادامه به اجرای قوانین مهم و تحولآفرین در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قانون الزام با وجود پیچیدگیهای متعدد به مرحله نهائی رسیده و یا راه اندازی سامانه ماده ۱۰ این قانون درخواستهای ثبت شده در سامانه به مرور رسیدگی خواهد شد. برای رسیدن به این مرحله ۷۹ جلسه در هرهفته یک جلسه و نیز بصورت فوق العاده برگزار شده که با برگزاری جلسات زیرساختهای سامانه و همچنین آئین نامهها مرتبط با موضوع تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: اجرای قانون دادگاههای صلح، قانون حمایت خانواده، قانون شفافیت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله اقدامات مهمی است که در این دوره به ثمر نشسته و آثار مثبت آن در جامعه قابل مشاهده است.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه دادیاران اظهارنظرکننده گفت: این جایگاه در تشکیلات قضائی بسیار مهم و حساس است و باید از افرادی با دانش و تجربه بالا استفاده نمود تا علاوه بر انعکاس ایرادات در تربیت دادیاران و قضات شعب نقش اساسی ایفا کنند.