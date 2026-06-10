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نشست بهره‌برداری از ظرفیت‌های حوزه خزر در بخش حمل و نقل با حضور غریب‌آبادی

نشست بهره‌برداری از ظرفیت‌های حوزه خزر در بخش حمل و نقل با حضور غریب‌آبادی
کد خبر : 1797127
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نشست بهره برداری از ظرفیت‌های حوزه خزر در بخش حمل و نقل کالاها با حضور کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه برگزار شد.

 به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بهره برداری از ظرفیت‌های خزر در حوزه حمل و نقل کالاها، با حضور نمایندگان استان های ساحلی، دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی ذیربط و با مسئولیت کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت و برنامه‌های توسعه حمل و نقل دریایی در دریای خزر و راه‌کارهای تقویت همکاری های بندری با سایر کشورهای ساحلی خزر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود، توسعه ظرفیت‌ها و بهره‌برداری حداکثری از فرصت های موجود اتخاذ شد.

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