پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
رئیسجمهور در پیامی انتخاب قرقیزستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به صادیر جاپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان با تبریک انتخاب این کشور به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۸-۲۰۲۷ ، این موفقیت را نشان دهنده اعتماد و احترام جامعه بینالمللی به نقش سازنده قرقیزستان در عرصه بین المللی و منطقهای دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با خرسندی این موفقیت را ارج نهاده و اطمینان دارد حضور جمهوری قرقیزستان در شورای امنیت، به تقویت انعکاس دیدگاهها و دغدغههای کشورهای در حال توسعه و مناطق در حال ظهور، از جمله آسیای مرکزی، در فرایندهای تصمیمگیری بینالمللی کمک کرده و در جهت تحکیم صلح، ثبات و توسعه پایدار در سطح منطقهای و جهانی موثر خواهد بود.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«جناب آقای صادیر جاپاروف
رئیس جمهور محترم قرقیزستان
با کمال مسرت انتخاب کشور دوست و برادر جمهوری قرقیزستان، به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۸ - ۲۰۲۷ را به جناب عالی، دولت و ملتتان صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
این موفقیت نشان دهنده اعتماد و احترام جامعه بینالمللی به نقش سازنده جمهوری قرقیزستان در عرصههای بین المللی و منطقهای و بیانگر ظرفیت آن کشور برای مشارکت موثر در پیشبرد اهداف و اصول منشور ملل متحد است.
جمهوری اسلامی ایران با خرسندی این موفقیت را ارج نهاده و اطمینان دارد جمهوری قرقیزستان در چارچوب مسئولیتهای خود در شورای امنیت، در راستای تقویت اصول و اهداف منشور ملل متحد، حمایت از حقوق بین الملل، گسترش همکاریهای سازنده میان کشورها و ارتقای نقش گفتگو و تفاهم در حل وفصل مسائل بینالمللی ایفای نقش خواهد نمود.
همچنین اطمینان داریم حضور جمهوری قرقیزستان در شورای امنیت، به تقویت انعکاس دیدگاهها و دغدغههای کشورهای در حال توسعه و مناطق در حال ظهور، از جمله آسیای مرکزی، در فرایندهای تصمیمگیری بینالمللی کمک کرده و در جهت تحکیم صلح، ثبات و توسعه پایدار در سطح منطقهای و جهانی موثر خواهد بود.
امیدوارم این موفقیت، زمینه ساز گسترش هر چه بیشتر همکاریها و رایزنیهای دو کشور در عرصههای دو جانبه منطقهای و بینالمللی باشد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و سربلندی مردم جمهوری قرقیزستان را مسالت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»