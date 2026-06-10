زیباکلام بازداشت شد/ پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است
مرکز رسانه قوه قضائیه از بازداشت صادق زیباکلام خبر داد و اعلام کرد که وی پس از نقض قرار نظارت قضایی و طرح اظهاراتی در یک مصاحبه که منجر به اعلام جرم جدید علیه او شد، صبح امروز بازداشت شده است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی رسانهای شد.
زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبهای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعاهای مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.
با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.
در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.