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زیباکلام بازداشت شد/ پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است

زیباکلام بازداشت شد/ پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه در دست رسیدگی است
کد خبر : 1797112
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مرکز رسانه قوه قضائیه از بازداشت صادق زیباکلام خبر داد و اعلام کرد که وی پس از نقض قرار نظارت قضایی و طرح اظهاراتی در یک مصاحبه که منجر به اعلام جرم جدید علیه او شد، صبح امروز بازداشت شده است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد.

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعا‌های مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.

در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.

 

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