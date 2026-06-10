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انجام انفجار‌های کنترل شده در اندیمشک، مردم نگران نباشند

انجام انفجار‌های کنترل شده در اندیمشک، مردم نگران نباشند
کد خبر : 1797085
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براساس اعلام روابط عمومی فرمانداری اندیمشک در استان خوزستان، منشا صدای انفجار‌های شنیده شده در این شهرستان، مهمات عمل نکرده باقیمانده از حملات صهیونیستی-آمریکایی جنگ تحمیلی سوم بود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری اندیمشک اعلام کرد: شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط این شهرستان که دقایقی پیش به گوش رسید، ناشی از انجام انفجار‌های کنترل شده برای خنثی سازی مهمات عمل نکرده باقیمانده از حملات صهیونیستی-آمریکایی جنگ تحمیلی سوم بود.

فرمانداری این شهرستان تاکید کرد: این انفجار کنترل‌شده بود و هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد و شهروندان به شایعات توجه کنند و اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند.

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