به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در اجلاسیه سوم، گفت: تاکنون در هیات رئیسه مجلس تصمیم قطعی برای زمان برگزای انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها گرفته نشده است.

وی ادامه داد: هیات رئیسه هنوز هیچ تاریخ مصوب و زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها تعیین نکرده است.

گودرزی در پایان گفت: در صورت مشخص شدن زمان قطعی، اطلاع‌رسانی‌ خواهد شد لذا هرگونه اخبار رسانه‌ها در رابطه با تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس فاقد اعتبار است.

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