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سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد:

هنوز زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها مشخص نشده است

هنوز زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها مشخص نشده است
کد خبر : 1797054
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سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که هنوز تصمیمی درباره زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در اجلاسیه سوم گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی در اجلاسیه سوم، گفت: تاکنون در هیات رئیسه مجلس تصمیم قطعی برای زمان برگزای انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها گرفته نشده است.

وی ادامه داد: هیات رئیسه هنوز هیچ تاریخ مصوب و زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها تعیین نکرده است.

گودرزی در پایان گفت: در صورت مشخص شدن زمان قطعی، اطلاع‌رسانی‌ خواهد شد لذا هرگونه اخبار رسانه‌ها در رابطه با تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس فاقد اعتبار است.

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