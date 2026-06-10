نگاهداری: حتی متحدان آمریکا هم فهمیدند که این کشور قابل اعتماد نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس این مرکز در گفت‌وگوی مجازی با روسا و اساتید اندیشکده های چین به صورت وبیناری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نشست های کارشناسی و هم اندیشی با اندیشکده ها و اندیشمندان چین منجر به فهم دغدغه های مشترک و گسترش روابط دو کشور شود، بیان کرد: جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاثیرات مختلفی در منطقه غرب آسیا و دنیا برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: عمده تحلیلگران از جمله تحلیلگران غربی این جنگ را اولین جنگ پسا آمریکا نامیدند چراکه نظم آمریکایی در این جنگ به صورت جدی ترک خورد.

نگاهداری تصریح کرد: این رخداد از این رو در روابط ایران و چین اهمیت دارد که حمله به ایران تلاشی برای مهار چین از سوی آمریکا هم بود و اگر در این کار موفق می شدند قطعا نحوه روابط آمریکا و چین هم متفاوت می شد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس بیان داشت: در نتیجه مقاومت ایران، کشورهای دیگر و حتی متحدان آمریکا هم فهمیدند که این کشور قابل اعتماد نیست. حتی مردم آمریکا هم فهمیدند که نگاه اول آمریکا تبدیل به شعار، اول اسرائیل شده است.

وی اضافه کرد: البته در این جنگ ایران خسارت های زیادی هم متحمل شد که برخی از این خسارت ها قابل جبران نیستند. آن خسارتی که قابل جبران نیست تاسیسات و زیرساخت های ما نیستند که آن ها را دوباره خواهیم خواست بلکه شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی است.

وی گفت: رهبر شهید ما با طراحی هوشمندانه خود آمریکا را به زانو درآورد. البته شما دیدید که بعد از این اتفاق مردم ایران پکپارچه در خیابان ها حاضر شدند و صد شب متوالی در خیابان ها هستند و بقای نظام سیاسی را تضمین کردند.

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: رهبر شهید ما همواره مدافع و پیگیر گسترش روابط با چین بودند و روابط با چین را خود شخصا از دولت ها پیگیری می کردند. ایشان روابط با چین را متفاوت از روابط با آمریکا می دیدند چرا که معتقد بودند روابط با چین در یک سطح برابر انجام می شود.

وی افزود: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب نیز با جدیت کامل همان مسیر گذشته نسبت به روابط با چین را پیگیری می کنند و در اولین پیام خود به مردم از گسترش روابط با چین دفاع کردند. برهمین اساس ایشان اقدام به انتخاب آقای دکتر قالیباف، به عنوان نماینده ویژه در امور چین کردند.

وی تصریح کرد: انتخاب نماینده ویژه در امور چین برای بار دوم انجام می شود. بار اول شهید دکتر علی لاریجانی انتخاب شدند بودند که منجر به امضای توافقنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین شد.

وی ادامه داد: انتخاب آقای دکتر قالیباف، به عنوان نماینده ویژه در امور چین به عنوان یک شخصیت عملگرا و باورمند به اقدامات کارشناسی نقطه عطفی در این مسیر است. برهمین اساس مرکز پژوهش های مجلس نیز جلسات متعددی در مورد روابط با چین برگزار کرده است که یک مورد مهم آن نشست و گفت‌وگو با سفیر محترم چین در تهران بود که در این جلسه نکات و محورهای مهمی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در جمع بندی سخنان خود بیان کرد: ما علاقه مند هستیم نوع نگاه و دغدغه های اندیشمندان و اندیشکده های چین در نسبت روابط ایران و چین را بدانیم و با تشریک مساعی بتوانیم مسیر همواری برای همکاری دو کشور را فراهم کنیم.

مدیریت تنگه هرمز حق ایران است

در ادامه این نشست نمایندگان اندیشکده های چینی و اندیشمندان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند. این اندیشمندان به مسئله تنگه هرمز پرداختند و حق ایران برای مدیریت این آبراهه را تایید کردند.

همچنین در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی به مشکلات بروکراسی ایران اشاره کردند که باعث شده شرکت های خصوصی چینی که خیلی هم مشکلات تحریمی ندارند نتوانند در ایران کار کنند.

این اندیشمندان با استقبال از انتخاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین معتقد بودند که این امر گامی روشن برای گسترش روابط دو کشور است چراکه وی قادر خواهد بود زمینه گسترش روابط و تعاملات دوجانبه بین ایران و چین را فراهم کنند.

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