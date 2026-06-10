به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سومین آیین «امین ایران» که به یاد رهبر شهید در تالار وحدت برگزار شده‌است، گفت: خواهران ما در این صد روز خاری بر چشم دشمن شدند دشمن تصور می کرد که با این اقداماتی که انجام می دهد خواهد توانست در عرض سه روز انقلاب ما را ساقط کنند و بعد نیات شوم خودشان را در کشور ما اجرایی نمایند. در نتیجه همه آن تصورات با حضور فعال شبانه روزی و با عشق شما نقش بر آب شد.

وی با تاکید بر وحدت و انسجام داخلی است گفت: دشمن تمام نقشه‌هایش را بر این طراحی کرده که اختلاف را دامن بزندچراکه امکان ندارد یک کشوری را با هواپیما و بمباران کردن وادار به تسلیم کرد. در غزه‌ای به آن کوچیکی سه سال می شود که نتوانستند آن را وادار به تسلیم کنند ایران ما را با این تهدیدها قادر نخواهند بود که تسلیم شود و قطعا تسلیم نخواهم شد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام این نیست که هر چه من بگویم، دیگران گوش کنند، تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی یعنی من مقداری از خواسته‌هایم کوتاه بیاییم و مقداری هم شما کوتاه بیایید تا اختلافات را فعلا به هر شکلی شده، مطرح نکنیم. اگرچه که دشمن تمام تلاشش را می‌کند به تفرقه و دشمنی دامن بزند.

رئیس جمهور با اشاره به رهبری شهید گفت: در مدت یک سال و نیم ریاست جمهوری هر هفته با ایشان دیدار داشتیم و پشتوانه محکمی بود برای مدیریت ما و سیاست‌هایی که می‌بایست در کشور پیاده کنیم و در جریان جنگ ۱۲ روزه که در دو کوهه ما را زدند که به تصور خودشان سران را در آنجا شهید کنند. ما قرار بود ساعت ۵ دیداری با ایشان داشته باشیم که با تاخیر آمدیم و ایشان تا ساعت شش و نیم الی هفت منتظر بودند که ما را ببینند و نگران بودند که خدای نکرده اتفاقی برای ما رخ داده باشد.

رئیس‌جمهور مهم‌ترین عامل اقتدار کشور را وحدت و انسجام داخلی دانست و گفت: دشمن همواره تلاش کرده است با ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل کشور، اهداف خود را پیش ببرد، اما تجربه نشان داده است که هیچ کشوری را نمی‌توان با فشار و تهدید وادار به تسلیم کرد. همان‌گونه که ملت‌های مقاوم در برابر فشارها ایستادگی کرده‌اند، ملت ایران نیز هرگز تسلیم نخواهد شد.

پزشکیان با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید در مدیریت مسائل کشور، اظهار کرد: در طول ماه‌های پیش از شهادت ایشان، هر هفته و بدون استثنا با ایشان جلسه داشتیم و برای ما قوت قلبی بودند. همواره از رهنمودها و حمایت‌های ایشان بهره‌مند بوده‌ایم. این هدایت‌ها پشتوانه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور است. از همین رو همه ما وظیفه داریم برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام ملی تلاش کنیم و اجازه ندهیم زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: کشور در شرایط آسانی قرار ندارد و اداره امور در چنین وضعیتی نیازمند تلاش مضاعف، همراهی مردم و همکاری همه بخش‌هاست. دغدغه دولت آن است که کاستی‌ها و مشکلات موجود، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد نکند و در همین مسیر با تمام توان برای کاهش مشکلات و عبور از بحران‌ها تلاش می‌کنیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هدف ما ساختن ایرانی سربلند، عزتمند و برخوردار از شهروندانی آگاه، توانمند و خلاق است. نمی‌توان از عزت و پیشرفت سخن گفت اما نسبت به فقر و مشکلات معیشتی مردم بی‌تفاوت بود. دولت خود را موظف می‌داند برای بهبود شرایط زندگی مردم و گشودن افق‌های روشن‌تر برای آینده کشور تلاش کند.

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