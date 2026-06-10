نصری:
برای آغازگر تجاوز، «حمله در چارچوب دفاع مشروع» معنی ندارد
یک کارشناس ارشد مسائل بینالملل با زیر سوال بردن بیانیه سنتکام که عملیات شب گذشته و بامداد امروز آمریکا علیه ایران را دفاع مشروع نامیده، گفت: هیچ دولتی نمیتواند در حالی به دفاع مشروع استناد کند که برای اجرای یک محاصره دریایی غیرقانونی، بالگردها و پهپادهای خود را در امتداد مرزهای یک کشور دیگر مستقر کرده و بهصورت نظاممند و مکرر حریم هوایی آن کشور را نقض میکند.
به گزارش ایلنا، رضا نصری در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به بیانیه سنتکام در توجیه حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران به بهانه سقوط یک فروند بالگرد آپاچی ارتش تروریستی این کشور بر فراز تنگه هرمز در دوشنبه شب، نوشت: «یاوهگویی است! وقتی یک دولت آغازگر تجاوز و استفاده غیرقانونی از زور بوده است، چیزی به نام «حمله در چارچوب دفاع مشروع» وجود ندارد.»
این کارشناس ارشد مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: هیچ دولتی نمیتواند در حالی به دفاع مشروع استناد کند که برای اجرای یک محاصره دریایی غیرقانونی، بالگردها و پهپادهای خود را در امتداد مرزهای یک کشور دیگر مستقر کرده و بهصورت نظاممند و مکرر حریم هوایی آن کشور را نقض میکند؛ بهویژه زمانی که کل این عملیات از فاصله ۸ هزار مایلی از سرزمین اصلی آن دولت اجرا میشود.»
وی افزود: هرگونه اقدام نظامی که از سوی دولت آغازگر تجاوز و در واکنش به اعمال مشروع حق دفاع مشروع توسط دولت هدف انجام شود، تحت هیچ معیار حقوقی «اقدامی دفاعی» محسوب نمیشود. چنین اقدامی صرفاً ادامه همان توسل غیرقانونی اولیه به زور و استمرار عمل تجاوزکارانه است.
نصری خاطر نشان کرد: علاوه بر این، حمله به زیرساختهای آبی ایران در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد متجاوز را نیز به هیچوجه نمیتوان «متناسب» توصیف کرد. چنین حملهای به دلیل نقض اصل تناسب و نیز به سبب ماهیت غیرنظامی اهداف مورد حمله، مصداق یک جنایت جنگی جدی محسوب میشود.