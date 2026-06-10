به گزارش ایلنا،حجت الاسلام موسی احمدی، درباره جلسه نشست روز سه‌شنبه( ۱۹ خردادماه)اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور معاون نظارت مجلس و معاونین وزارتخانه‌های نفت و نیرو با موضوع تأمین سوخت نیروگاههای کشور، اظهار کرد: در ادامه نشست‌هایی که به‌صورت هفتگی با وزارتخانه‌های مرتبط برگزار می‌شود، نیز جلسه‌ای با حضور معاونان وزارت نفت و نیرو برگزار شد و گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت سیاست‌ها و اقدامات دولت در تأمین زنجیره سوخت، برق و انرژی کشور ارائه شد.

وی افزود: پیش از برگزاری این جلسه، اطلاعات مورد نیاز از وزارت نیرو دریافت و در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفته بود و بر همین اساس، میزان گاز مورد نیاز و ظرفیت تحویل آن مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس هدف اصلی این نشست را ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر میان وزارتخانه‌های مرتبط عنوان کرد و گفت: در این جلسه، نیازها و الزامات هر بخش مطرح شد تا تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی بیشتری انجام شود.

احمدی با اشاره به عملکرد کارگروه رفع ناترازی انرژی در سال گذشته تصریح کرد: این کارگروه در نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون انرژی درباره میزان تحویل گاز، گازوئیل و مازوت عملکرد مطلوبی داشت و هر زمان که در تأمین سوخت اختلاف یا کمبودی مشاهده می‌شد، جلسات ویژه‌ای برای رفع مشکل تشکیل می‌داد.

وی ادامه داد: نتیجه این هماهنگی‌ها آن بود که در زمستان سال گذشته قطعی برق ناشی از کمبود سوخت نیروگاه‌ها نداشتیم و تلاش شد نیازهای بخش انرژی کشور به‌موقع تأمین شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های امسال زودتر از گذشته آغاز شده است، گفت: از هم‌اکنون برای تأمین برق تابستان و همچنین مدیریت تأمین گاز در فصل سرد سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم. با توجه به آسیب‌هایی که برخی پالایشگاه‌ها متحمل شدند، تمهیدات لازم برای تأمین پایدار گاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این جلسات با حضور دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داشت تا امور به‌گونه‌ای پیش برود که مشکلات مردم در حوزه انرژی به حداقل برسد. وظیفه ما این است که با همکاری و برنامه‌ریزی مشترک با وزارتخانه‌های مرتبط، برای رفع دغدغه‌های مردم اقدام کنیم.

احمدی همچنین با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: احکام مرتبط با حوزه انرژی در این برنامه مشخص شده و جلسات متعددی با وزارتخانه‌های مسئول برگزار شده است. در سال جاری نیز روند اجرای این احکام به‌طور دقیق رصد خواهد شد تا اهداف تعیین‌شده در زمینه تولید گاز، مدیریت مصرف و مصرف بنزین محقق شود.

وی درباره آخرین وضعیت سازمان بهینه‌سازی انرژی نیز اظهار کرد: اجرای گواهی صرفه‌جویی انرژی منوط به تشکیل این سازمان بود که خوشبختانه رئیس و معاون آن تعیین شده‌اند. همچنین اساسنامه سازمان بهینه‌سازی انرژی به تصویب رسیده است.

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