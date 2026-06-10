مهاجرانی:
لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
سخنگوی دولت درباره سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه سومین آیین سوگ «امین ایران» به یاد رهبر شهید، با اشاره به رویکرد محلهمحوری دولت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دولت بهطور جدی دنبال میکند، موضوع محلهمحوری است که در حال حاضر با توجه به اثری که مساجد میتوانند داشته باشند، این مراکز بهعنوان محور اصلی در نظر گرفته شدهاند.
وی افزود: موضوعاتی نظیر آموزش، حمایت، بهداشت و درمان و سایر مسائل مرتبط، در این چارچوب بهصورت کامل در حال طراحی است و وزارت کشور به همراه استانداری تهران اجرای این طرح را در یکی از مناطق آغاز کردهاند.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد نتایجی که از اجرای این طرح به دست میآید و نقشی که زنان میتوانند در این زمینه ایفا کنند، قابل تسری به سایر نقاط کشور باشد.
وی همچنین درباره سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است.