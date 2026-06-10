نقشه راه مجلس برای فراگیری «نان کامل» در کشور

به گزارش ایلنا، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به نشست این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت گفت: نان به عنوان اصلی‌ترین کالای سبد غذایی مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت جامعه دارد، اما متأسفانه افزایش بی‌رویه درصد سبوس‌گیری، باعث شده نان‌های فعلی فاقد ارزش پروتئینی و غنای لازم باشند.

وی با بیان اینکه بی کیفیتی نان منجر به بروز بیماری‌های دستگاه گوارش شده است، افزود: کمیسیون اصل نود بر اساس رسالت نظارتی خود به موضوع ارتقای کیفی نان ورود کرده است. در این راستا مقرر شد طی یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده، درصد سبوس‌گیری کاهش یافته و فرآیند تخمیر و پخت به گونه‌ای اصلاح شود که «نان کامل» با حفظ ارزش‌های غذایی به دست مصرف‌کننده برسد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به زیرساخت‌های موجود گفت: خوشبختانه در حال حاضر در تمامی استان‌ها حداقل یک واحد آسیاب مدرن با توانایی تولید آرد کامل وجود دارد. این واحد‌ها قادرند آرد را با نرخ سبوس‌گیری صفر تا ۶ درصد (مطابق با استاندارد‌های ابلاغی) تولید کنند که گام بزرگی در مسیر تأمین سلامت عمومی است.

پژمانفر خاطرنشان کرد: با توجه به بالاتر بودن هزینه تولید آرد کامل و ضرورت استفاده از کارگران فنی و متخصص، پیش‌بینی شده است که قیمت بالاتری برای این نوع آرد لحاظ شود تا انگیزه‌های اقتصادی لازم برای آسیاب‌ها و نانوایی‌ها فراهم شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در پایان با ارائه آماری از وضعیت نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۰۰ نانوایی در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند. با این حال توازن استانی مناسبی برقرار نیست؛ به طوری که در استان خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ نانوایی فعال شده‌اند، اما در تهران تنها ۲۵ نانوایی به این موضوع ورود کرده‌اند؛ لذا مقرر شد برای تشویق و جذب نانوایان مشتاق، امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا شاهد فراگیری عرضه نان کامل در تمامی نقاط کشور باشیم.

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