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آقا تهرانی:

حق نداریم در برابر دشمن مشترک اختلافات را بروز دهیم

حق نداریم در برابر دشمن مشترک اختلافات را بروز دهیم
کد خبر : 1796879
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رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی با دشمن مشترک روبه رو می‌شویم، حق نداریم که مسائل اختلافی را بروز دهیم.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه نباید در برابر تخریب مجلس سکوت کنیم،  گفت: ممکن است از نظر داخلی با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشته باشیم اما وقتی با دشمن  مشترک روبه رو می شویم، حق نداریم که مسائل  اختلافی را بروز دهیم.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال ممکن است در مجلس بین رئیس مجلس و نمایندگان اختلافی وجود داشته باشد. اما وقتی کسی خواست مجلس را خراب کند آیا ما حق داریم بگوییم که ما باهم نیز دعوا داریم؟ اول باید اختلاف ها را کنار گذاشته و متحد بایستیم تا غریبه را بیرون کنیم. بعد اختلاف ها را حل کنیم. علی رغم اختلاف نظرها حق نداریم در برابر تخریب مجلس سکوت کنیم.

 

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