رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت در گفتوگو با ایلنا:
برگزاری جلسه دفتر سیاسی حاما/ توافق احتمالی اگر به معیشت مردم گره نخورد، فرصت تاریخی از دست میرود
رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت از برگزاری جلسه دفتر سیاسی این حزب خبر داد و گفت: حاما از مسیر دیپلماسی، کاهش تنش و هر توافق آبرومندانهای که بتواند فشار را از زندگی مردم کم کند، حمایت میکند؛ اما این حمایت باید با مطالبهگری درباره معیشت، شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی همراه باشد.
علی خلیلپور دارستانی، رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران، در گفتوگو با ایلنا از برگزاری جلسه دفتر سیاسی این حزب با محور بررسی تحولات اخیر، مذاکرات، پیامدهای احتمالی توافق و آرایش جدید نیروهای سیاسی خبر داد.
او گفت: جلسه دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران، با حضور اعضای دفتر سیاسی و جمعی از اعضای حزب برگزار شد.
خلیلپور دارستانی با اشاره به دستور جلسه این نشست افزود: در این جلسه، پنج محور اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نخست، تحلیل ابعاد توافق احتمالی و نتایج مذاکرات؛ دوم، تبیین موضع رسمی حزب در حمایت از بستر دیپلماسی؛ سوم، بررسی امکان همگرایی با احزاب همسو؛ چهارم، ارزیابی اثرات توافق احتمالی بر انتخابات پیشروی شوراها؛ و پنجم، تعیین راهبرد رسانهای حزب در شرایط جدید.
دیپلماسی امروز یک انتخاب تشریفاتی نیست، یک ضرورت ملی است
رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران درباره جمعبندی مباحث جلسه گفت: برداشت غالب اعضای دفتر سیاسی این بود که کشور در یکی از مقاطع کمنظیر تاریخ معاصر خود قرار دارد. در چنین مقطعی، احزاب نمیتوانند صرفاً تماشاگر باشند. وظیفه حزب سیاسی این است که از منظر مصلحت عمومی، موضع روشن، مسئولانه و واقعبینانه اتخاذ کند.
او ادامه داد: از نظر ما، دیپلماسی امروز یک انتخاب تشریفاتی یا تاکتیکی نیست؛ بلکه یک ضرورت ملی است. جامعه ایران از فشار اقتصادی، ناامنی روانی، محدودیتهای اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده خسته است. هر مسیری که بتواند خطر جنگ را کاهش دهد، فشار تحریمها را کم کند و امکان بازسازی اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد، باید جدی گرفته شود.
خلیلپور دارستانی تأکید کرد: حمایت حزب اراده ملت ایران از دیپلماسی به معنای حمایت بیقید و شرط از هر متن و هر توافقی نیست. ما از توافقی حمایت میکنیم که آبرومندانه، شفاف، صلحساز و معطوف به بهبود زندگی مردم باشد. توافق اگر در نهایت به سفره مردم، اشتغال، ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای روزمره منجر نشود، بخش مهمی از ظرفیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
منابع آزادشده باید صرف زندگی مردم و بازسازی کشور شود
او درباره نگاه اقتصادی حزب به توافق احتمالی گفت: یکی از نکات مهمی که در جلسه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت پیوست اقتصادی برای هر توافق احتمالی است. اگر منابعی آزاد میشود یا گشایشی در روابط خارجی رخ میدهد، مردم باید اثر آن را در زندگی خود ببینند. این منابع نباید در مسیرهای نامعلوم یا غیرشفاف هزینه شود.
خلیلپور دارستانی افزود: اولویت باید تقویت اقتصاد ملی، بازسازی زیرساختها، حمایت از تولید، جبران خسارتهای واردشده به مردم و کاهش فشار بر طبقات مزدبگیر، کسبه، کارگران، بازنشستگان و گروههای آسیبپذیر باشد. جامعه زمانی از توافق استقبال پایدار میکند که نتیجه آن را در زندگی واقعی لمس کند.
تندروی نباید سیاست خارجی کشور را گروگان بگیرد
رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران در بخش دیگری از این گفتوگو گفت: در جلسه دفتر سیاسی تأکید شد که یکی از چالشهای مهم کشور، فشار جریانهایی است که اساساً با تنشزدایی، مذاکره و عادیسازی روابط مخالفاند. این جریانها هرچند پرصدا هستند، اما نباید صدای آنان بهعنوان صدای کل جامعه معرفی شود.
او ادامه داد: جامعه ایران در بزنگاههای حساس نشان داده که عقلانیت را بر هیجان ترجیح میدهد. اکثریت مردم نه جنگ میخواهند، نه انزوا، نه فشار بیشتر اقتصادی. مردم یک توافق اصولی، آبرومندانه و نتیجهبخش میخواهند؛ توافقی که امنیت کشور را حفظ کند و همزمان امکان تنفس اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
خلیلپور دارستانی تصریح کرد: دولت و مجموعه حاکمیت نباید در برابر فشار مخالفان مذاکره و توافق دچار تردید شوند. البته این مسیر باید با توضیح شفاف به مردم، اقناع افکار عمومی و پرهیز از تصمیمگیری پشت درهای بسته همراه باشد. هرچه مردم بیشتر در جریان منطق تصمیمها قرار بگیرند، حمایت اجتماعی از مسیر دیپلماسی قویتر خواهد شد.
همگرایی احزاب اصلاحطلب و میانهرو ضروری است
او درباره احتمال صدور بیانیه مشترک با احزاب همسو گفت: یکی از محورهای جلسه، بررسی امکان همگرایی جبههای بود. در شرایط فعلی، اعلام موضع مشترک میان احزاب اصلاحطلب، میانهرو و نیروهای حامی دیپلماسی میتواند پیام روشنی به جامعه بدهد؛ اینکه جریانهای سیاسی مسئولیتپذیر، در برابر انسداد و ناامیدی، از عقلانیت، صلح و مصلحت عمومی دفاع میکنند.
خلیلپور دارستانی افزود: البته حزب اراده ملت ایران آمادگی دارد هم بهصورت مستقل موضع خود را اعلام کند و هم در قالب بیانیه یا موضع مشترک با احزاب همسو وارد عمل شود. آنچه اهمیت دارد، اصل پیام است: کشور به کاهش تنش، بازسازی اعتماد، گشایش اقتصادی و بازگشت جامعه به مسیر امید نیاز دارد.
توافق میتواند بر انتخابات شوراها اثر بگذارد، اما شرط آن بازگشت اعتماد عمومی است
رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران درباره اثر تحولات اخیر بر انتخابات پیشروی شوراها گفت: در جلسه دفتر سیاسی، دیدگاههای مختلفی درباره انتخابات مطرح شد. برخی معتقد بودند که جامعه هنوز از فشارهای اخیر عبور نکرده و فضای روانی لازم برای رقابت انتخاباتی شکل نگرفته است. برخی دیگر تأکید داشتند که اگر توافق احتمالی به گشایش واقعی منجر شود، میتواند بخشی از امید اجتماعی را بازسازی کند.
او افزود: جمعبندی ما این است که توافق بهتنهایی برای گرم شدن فضای انتخابات کافی نیست. انتخابات زمانی معنادار میشود که مردم احساس کنند رأی آنان اثر دارد، نامزدهای متنوع و واقعی امکان حضور دارند، رقابت جدی است و نهادهای انتخابی میتوانند در حل مسائل شهر و زندگی مردم نقشآفرینی کنند.
خلیلپور دارستانی گفت: اگر قرار باشد انتخابات شوراها به فرصتی برای احیای مشارکت عمومی تبدیل شود، باید از هماکنون برای افزایش اعتماد اجتماعی، پرهیز از حذفهای گسترده، تقویت رقابت محلی و باز کردن فضا برای نیروهای متخصص، پاکدست و مردمی برنامهریزی کرد. توافق خارجی زمانی در سیاست داخلی اثر مثبت میگذارد که با گشایش داخلی همراه شود.
خلیلپور دارستانی در پایان گفت: پیام حزب اراده ملت ایران روشن است؛ کشور بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت، گفتوگو، صلح، شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. ما از هر مسیری که ایران را از جنگ، انزوا و فشار بیشتر دور کند و به سمت ثبات، توسعه و کرامت مردم ببرد، حمایت میکنیم. اما همزمان تأکید داریم که هیچ توافقی بدون توجه به زندگی مردم، بدون گشایش داخلی و بدون بازگشت اعتماد اجتماعی نمیتواند به فرصت تاریخی تبدیل شود.