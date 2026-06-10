به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به صورت سرزده از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح شهر بندرعباس بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این بازدید ضمن نظارت بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاه‌ها، دستورات ویژه‌ای را به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و جلوگیری از ازدحام و تشکیل صف‌های طولانی صادر کرد.

قهرمانی هدف از صدور این دستورات قضایی را احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: صف‌های چند کیلومتری و معطلی چند ساعته شهروندان در گرمای خردادماه بندرعباس در جایگاه‌های عرضه بنزین با هیچ قاعده و منطقی سازگار نیست و ما به سهم خود از این بابت از مردم عزیز هرمزگان عذرخواهی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: در کمیته‌های مرتبط با حضور استاندار هرمزگان این موضوع به دقت بررسی شده است و در نتیجه آن محرز شد که قاچاق قابل توجه بنزین در شهر بندرعباس نداریم و تعداد خودرو‌هایی که بخواهند مکرر سوخت گیری کنند، زیاد نیست.

قهرمانی تصریح کرد: در همین راستا، پیشنهادات مطلوب و کارشناسی شده‌ای از سوی مسئولین استان هرمزگان به مرکز ارائه شده و انتظار می‌رود متولیان امر در مرکز به سرعت پیشنهادات استان را عملیاتی کند.

وی یادآور شد: یکی از پیشنهادات ارائه شده این بوده است که سوخت اضطراری ۵ هزار تومانی در کارت شخصی شهروندان به میزان نیاز واقعی شارژ شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: نباید به بهانه قاچاق، مردم را معطل کنیم و به فرض این که قاچاقی هم صورت بگیرد برخورد و پیشگیری از آن راهکار‌ها و سازوکار‌های خاص خود را دارد و در این خصوص باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای کار باشد و در راستای اختیارات قانونی خود عمل کند.

قهرمانی همچنین تأکید کرد: نمی‌توان به بهانه قاچاق، مردم را برای دریافت ۲۰ لیتر بنزین در گرمای بندرعباس چندین ساعت در صف‌های طولانی معطل کرد و حتی ممکن است در این صف‌های طولانی نصف سوختی را که دریافت می‌کنند هدر بدهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شرایط استان ما با بقیه استان‌ها متفاوت است، گفت: لازم است در اختصاص سهمیه سوخت، مصرف خودرو‌ها با توجه به گرمای هوای استان و استفاده از کولر مورد توجه قرار گیرد.

قهرمانی همچنین اظهار داشت: تمهیدات لازم در دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان اتخاذ شده است و بر این اساس مقرر شده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کار کارشناسی، بررسی و ارزیابی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: پیشنهاد استان به گونه‌ای است که هم اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از قاچاق و هم معضل و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد شده است از بین خواهد رفت، لذا استدعا داریم سریعاً سهمیه بنزین آزاد در کارت شخصی شهروندان به میزان نیاز شارژ شود تا مشکل به وجود آمده، به سرعت برطرف گردد.

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