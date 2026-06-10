خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم‌های ضدآلایندگی هوا با صدور دستور قضایی در استان هرمزگان

ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم‌های ضدآلایندگی هوا با صدور دستور قضایی در استان هرمزگان
کد خبر : 1796807
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم های ضد آلایندگی هوا با صدور دستور قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اقلام و کالاهای موجود در بنادر و گمرکات با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، فرآیند ترخیص ده ها خودروی خدمات شهری آغاز شده و در حال انجام است.

وی گفت: این وسایل نقلیه شامل؛ ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری مجهز به سیستم های ضد آلایندگی هوا است که با پیگیری دستگاه قضایی ترخیص و به ناوگان حمل و نقل اضافه خواهند شد.

قهرمانی یادآور شد: با نظارت دستگاه قضایی فرآیند تسهیل ترخیص، رفع موانع و کاهش هزینه‌های مربوط به محموله مذکور از طریق پیگیری موضوع از مراجع ذیربط در استان و مرکز با اخذ مجوز‌های محیط زیست، استاندارد و سایر موارد مورد نیاز در حداقل زمان ممکن انجام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر اساس دستورات صادره با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری کشور، متولیان امر مکلف شده‌اند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه تکمیل شود و همه این اتوبوس ها به سفارش دهندگان تحویل داده شوند.

مجتبی قهرمانی افزود: خوشبختانه هم اکنون با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان و دیگر ادارات دولتی و در نتیجه اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، همه این اتوبوس ها ترخیص شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: این اتوبوس‌هایِ ۱۸ متری با هدف روان سازیِ ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هوا در ترددهای درون شهری مورد استفاده قرار می گیرند و هر یک ظرفیتی معادلِ یک واگنِ قطارِ شهری، برای جابه‌جایی مسافر را دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی