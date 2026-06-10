ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستمهای ضدآلایندگی هوا با صدور دستور قضایی در استان هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم های ضد آلایندگی هوا با صدور دستور قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اقلام و کالاهای موجود در بنادر و گمرکات با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، فرآیند ترخیص ده ها خودروی خدمات شهری آغاز شده و در حال انجام است.
وی گفت: این وسایل نقلیه شامل؛ ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری مجهز به سیستم های ضد آلایندگی هوا است که با پیگیری دستگاه قضایی ترخیص و به ناوگان حمل و نقل اضافه خواهند شد.
قهرمانی یادآور شد: با نظارت دستگاه قضایی فرآیند تسهیل ترخیص، رفع موانع و کاهش هزینههای مربوط به محموله مذکور از طریق پیگیری موضوع از مراجع ذیربط در استان و مرکز با اخذ مجوزهای محیط زیست، استاندارد و سایر موارد مورد نیاز در حداقل زمان ممکن انجام شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر اساس دستورات صادره با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری کشور، متولیان امر مکلف شدهاند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه تکمیل شود و همه این اتوبوس ها به سفارش دهندگان تحویل داده شوند.
مجتبی قهرمانی افزود: خوشبختانه هم اکنون با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان و دیگر ادارات دولتی و در نتیجه اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، همه این اتوبوس ها ترخیص شده اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: این اتوبوسهایِ ۱۸ متری با هدف روان سازیِ ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هوا در ترددهای درون شهری مورد استفاده قرار می گیرند و هر یک ظرفیتی معادلِ یک واگنِ قطارِ شهری، برای جابهجایی مسافر را دارند.