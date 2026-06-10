به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اقلام و کالاهای موجود در بنادر و گمرکات با اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، فرآیند ترخیص ده ها خودروی خدمات شهری آغاز شده و در حال انجام است.

وی گفت: این وسایل نقلیه شامل؛ ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری مجهز به سیستم های ضد آلایندگی هوا است که با پیگیری دستگاه قضایی ترخیص و به ناوگان حمل و نقل اضافه خواهند شد.

قهرمانی یادآور شد: با نظارت دستگاه قضایی فرآیند تسهیل ترخیص، رفع موانع و کاهش هزینه‌های مربوط به محموله مذکور از طریق پیگیری موضوع از مراجع ذیربط در استان و مرکز با اخذ مجوز‌های محیط زیست، استاندارد و سایر موارد مورد نیاز در حداقل زمان ممکن انجام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر اساس دستورات صادره با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری کشور، متولیان امر مکلف شده‌اند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه تکمیل شود و همه این اتوبوس ها به سفارش دهندگان تحویل داده شوند.

مجتبی قهرمانی افزود: خوشبختانه هم اکنون با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان و دیگر ادارات دولتی و در نتیجه اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و صدور دستورات لازم، همه این اتوبوس ها ترخیص شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: این اتوبوس‌هایِ ۱۸ متری با هدف روان سازیِ ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هوا در ترددهای درون شهری مورد استفاده قرار می گیرند و هر یک ظرفیتی معادلِ یک واگنِ قطارِ شهری، برای جابه‌جایی مسافر را دارند.

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