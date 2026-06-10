رضایی:
سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی در تنگه هرمز سیلی بر شیطان بود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: دست آن رزمندهای که در تنگه هرمز با سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی (همچون شهید نادر مهدوی) سیلی دیگری بر شیطان زد را میبوسیم.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:
دست آن رزمندهای که در تنگه هرمز با سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی (همچون شهید نادر مهدوی) سیلی دیگری بر شیطان زد را میبوسیم. از او به عنوان یک قهرمان تجلیل خواهیم کرد.