به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی درباره انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس گفت: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اجلاسیه سوم دوره دوازدهم به صورت حضوری برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته دوم و سوم تیرماه برگزار خواهد شد و زمان برگزاری جلسات برای انتخابات طبق برنامه به کمیسیون‌ها اعلام می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: تنها کمیسیونی که انتخابات هیات رئیسه آن زودتر از موعد زمانی اعلام‌شده در بالا برگزار می‌شود، کمیسیون آیین‌نامه داخلی است که انتخابات هیات رئیسه آن قبل از هفته دوم تیرماه برگزار خواهد شد.

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