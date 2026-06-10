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در تماس‌های تلفنی صورت گرفت؛

گفت‌وگوی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان

گفت‌وگوی عراقچی با وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان
کد خبر : 1796778
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وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های جداگانه با وزرای خارجه ترکیه و عربستان گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا،هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب گذشته در تماس های تلفنی جداگانه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به مناطقی در جنوب ایران را بررسی کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوها ضمن محکومیت تجاوز نظامی امریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت راضی ایران،  بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.

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