به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های ارتش تروریستی آمریکا برای ساکنان جنوب کشور، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی، پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را در بحرین آماج حملات خود قرار داد.

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