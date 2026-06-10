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حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریگا در منطقه

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریگا در منطقه
کد خبر : 1796752
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ارتش جمهوری اسلامی ایران با موجی از حملات پهپادی، پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های ارتش تروریستی آمریکا برای ساکنان جنوب کشور، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی، پایگاه‌های آمریکایی و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را در بحرین آماج حملات خود قرار داد.

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