حمایت گروه دوستان منشور ملل متحد از ایران در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد خواستار توقف فوری، دائم و بدون قید و شرط همه اقدامات تجاوزکارانه، سیاستهای بیثباتکننده و تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش ایلنا، چهارمین نشست بینالمللی هماهنگکنندگان ملی «گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد» با صدور بیانیهای قوی در ۳۹ بند و سخنرانیهای افشاگرانه و حقوقی سفیر جمهوری اسلامی ایران پیرامون ابعاد جنگ تجاوزکارانه محور آمریکایی-صهیونیستی، در هراره پایتخت زیمبابوه به کار خود پایان داد.
این نشست بینالمللی در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با موضوع محوری «چندجانبهگرایی مؤثر در یک نظم بینالمللی چندقطبی: از اصول منشور تا اقدام» به میزبانی دولت زیمبابوه برگزار شد.
این گروه با هدف تقویت چندجانبهگرایی، مقابله با اقدامات یکجانبه و حمایت از اصول بنیادین حقوق بینالملل نظیر حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و ممنوعیت توسل به زور تشکیل شده است.
شرکتکنندگان در این اجلاس شامل معاونان وزرا، سفرا و نمایندگان ارشد کشورهای ایران، روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، مالی، فلسطین، زیمبابوه، نیکاراگوئه، بلاروس و اریتره به بررسی چالشهای صلح جهانی، ابزارهای غیرقانونی فشار اقتصادی و نظامی در قالب تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه و هماهنگی برای اتخاذ مواضع مشترک در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداختند.
امیرحسین حسینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه و رییس هیئت نمایندگی کشورمان در این نشست، در دو سخنرانی تفصیلی و مستند ابعاد تجاوزات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را تشریح کرد.
سفیر ایران با تاکید بر اینکه حملات بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) واشنگتن و تلآویو مصادیق قطعی «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است، آمارهای رسمی و تکاندهندهای از خسارات جانی و مادی این تهاجم سازمانیافته را ارائه داد.
حسینی گفت: از زمان آغاز مجدد حملات در فوریه ۲۰۲۶، علاوه بر شهادت مِحوَرِیت نظام و رهبر معظم انقلاب، دهها تن از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی و بیش از ۱,۴۶۰ شهروند غیرنظامی شهید و بالغ بر ۱۷,۰۰۰ نفر مجروح شدهاند. در جریان حمله وحشیانه ارتش آمریکا به مدرسهای در شهر میناب، ۱۷۰ دانشآموز بیگناه به خاک و خون کشیده شدند. حملات موشکی متجاوزان منجر به نابودی کامل یا آسیب دیدن ۱۲۳,۶۴۷ واحد مسکونی، ۲۴,۴۵۰ مرکز تجاری، ۳۵۰ مرکز درمانی و دارویی، ۹۹۳ مدرسه و مؤسسه آموزشی، ۳۲ دانشگاه و مرکز علمی، ۲۷ زیرساخت حیاتی آب و برق و همچنین آسیب به ۵۰ فرودگاه (با تخریب کامل ۱۶ فرودگاه) و ۲۵ بندر کشور شده است. در مجموع نقض نظام مند حقوق بشردوستانه حداقل علیه ۹,۶۶۹ سایت غیرنظامی مستندسازی شده است.
سفیر کشورمان با افشای ماهیت سیاسی اقدام متجاوزان تصریح کرد که رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی صراحتاً مسئولیت این حملات را پذیرفته و هدف خود را «تغییر رژیم» عنوان کردهاند که این اعتراف، مصداق بارز و آشکار نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک عضو سازمان ملل متحد است.
حسینی همچنین تاکید کرد که هرگونه همکاری کشورهای ثالث در این حملات، آنها را شریک جرم و متوجه مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از این بحران میکند.
حسینی با اشاره به پارادوکس رفتاری کاخ سفید، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا در نخستین روز ریاست خود بر شورای امنیت، نشست عالیرتبهای با موضوع «حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه» برگزار کرد؛ در حالی که همزمان موشکهای آمریکایی مدارس ایران را بمباران کرده و دختران دانشآموز ایرانی را به شهادت میرساندند.
نماینده کشورمان مواضع اصولی ایران را در قبال تحرکات دیپلماتیک اخیر اینگونه تبیین کرد:
- رد قاطع قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت: سفیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت را که در آن حق دفاع مشروع ایران محکوم شده و در قبال تجاوزات اولیه و مستمر آمریکا و اسرائیل سکوت کامل اختیار کرده، به شدت رد میکند و آن را لکه ننگی بر کارنامه این شورا میداند.
- پیششرطهای سهگانه هرگونه فرآیند سیاسی: وی با اشاره به تجربیات تلخ تاریخی ملت ایران از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، به ویژه سه رویداد جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، اغتشاشات سازمانیافته به قصد کودتا در دیماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی اخیر، سه عنصر را پیششرط ورود به هر فرآیندی با طرف آمریکایی دانست: «بیاعتمادی مطلق به آمریکا»، «اتکا به توانمندیهای بومی» و «همکاری نزدیک با کشورهای همسو».
سفیر جمهوری اسلامی ایران در اظهارت خود در صحن علنی اجلاس، از کشورهای عضو گروه دوستان منشور ملل متحد خواست تا چهار اقدام اصولی و عملی زیر را برای مقابله با این بیقانونی بینالمللی در دستور کار خود قرار دهند:
۱. تعیین صریح ماهیت تهاجم: اعلام و شناسایی رسمی و بیقید و شرط حملات نظامی آغاز شده از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران به عنوان «اقدام تجاوزکارانه» و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد.
۲. پاسخ گو کردن متجاوزان: مطالبه جدی برای پاسخ گویی بینالمللی و بازخواست عاملانِ هدفگیری نظاممند زیرساختهای غیرنظامی شامل مدارس، بیمارستانها و مناطق مسکونی در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه.
۳. مقابله با ابزارسازی از شورای امنیت: رد صریح سوءاستفاده ابزاری کشورهای متجاوز از رویههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاکید بر اجرای برابر منشور برای تمام اعضا، بدون تبعیض و استانداردهای دوگانه.
۴. حفاظت از اصل عدم مداخله: ایستادگی بر اصل بنیادین منشور مبنی بر این که نظام سیاسی و آینده هیچ کشور مستقلی نباید توسط نیروی نظامی خارجی تعیین شود.
در پایان این نشست دو روزه، اعضای گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد با صدور بیانیهای قوی با عنوان «اعلامیه هراره» در ۳۹ بند، از جمله همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ایران اعلام کردند.
اعضای گروه در این بیانیه مشترک، بار دیگر حملات هماهنگ، گسترده و از پیش طراحیشده خرداد ۱۴۰۴ علیه مناطق مسکونی ایران که منجر به شهادت و مجروح شدن هزاران غیرنظامی شد را با ارجاع به اسناد رسمی سازمان ملل متحد بهشدت محکوم کردند. همچنین، این قطعنامه با شدیدترین لحن ممکن، جنایات ماههای اخیر (آغازشده از بهمن ۱۴۰۴) از جمله فاجعه تروریستی مدرسه میناب و شهادت ۱۶۰ دانشآموز و معلم، و همچنین ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنهای به همراه اعضای خانواده ایشان را محکوم کرد.
شرکتکنندگان در نشست هراره نسبت به تهاجم وحشیانه به زیرساختهای حیاتی و تاسیسات صلحآمیز هستهای ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و هشدار دادند که سکوت و بیعملی جامعه بینالمللی موجب فروپاشی حاکمیت قانون در سطح جهان و از بین رفتن اعتبار سیستم چندجانبهگرایی خواهد شد.
در پایان، این گروه خواستار توقف فوری، دائم و بدون قید و شرط تمامی حملات، اقدامات تجاوزکارانه، سیاستهای بیثباتکننده و تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران شد.