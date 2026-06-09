عظیمیراد:
پیگیریهای کمیسیون آموزش به تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ منجر شد
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پیگیریهای مستمر این کمیسیون برای اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل، از موافقت شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و این تصمیم را گامی در جهت کاهش دغدغه دانشآموزان و تحقق عدالت آموزشی دانست.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پیگیریهای مستمر کمیسیون آموزش مجلس برای اصلاح مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور، گفت: در دو سال گذشته اعضای این کمیسیون و نمایندگان مجلس بارها در صحن علنی، جلسات کمیسیون و نشستهای مشترک با مسئولان ذیربط، دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها را درباره نحوه اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل مطرح کردهاند.
نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: از همان ابتدای اجرای این مصوبه، اشکالات متعددی از جمله تحقق ناقص عدالت آموزشی به دلیل نبود زیرساختهای آموزشی یکسان در سراسر کشور، افزایش فشار روانی بر دانشآموزان، شکلگیری بازارهای جدید آموزشی پیرامون امتحانات نهایی و همچنین مغایرت برخی ابعاد آن با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد انتقاد کارشناسان و مراجع تخصصی قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشها و مکاتبات رسمی خود بر ضرورت بازنگری و اصلاح این مصوبه تأکید کرده بودند و کمیسیون آموزش نیز با اتکا به همین مستندات، موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داد.
عظیمیراد با اشاره به نتایج پیگیریهای سال گذشته اظهار کرد: با ورود رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس، بهویژه کمیسیون آموزش، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه دهم حذف شد که این اقدام گام مهمی در کاهش دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها به شمار میرفت.
وی در ادامه افزود: کمیسیون آموزش از ابتدا معتقد بود در پایه یازدهم نیز باید به جای تاثیر قطعی، اثرات مثبت اعمال میشد؛ تأثیر مثبت به این معناست که دانشآموزانی که عملکرد مطلوبی در امتحانات نهایی دارند از امتیاز آن بهرهمند شوند، اما دانشآموزانی که به هر دلیل نتوانستهاند نتیجه مطلوب کسب کنند، متحمل تأثیر منفی نشوند. بر همین اساس این رویکرد هم انگیزه دانشآموزان را حفظ میکند و هم از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی جاری گفت: افت کیفیت آموزشی ناشی از برخی محدودیتها، اختلال در روند آموزش حضوری و مجازی و همچنین آثار روانی و اجتماعی ناشی از شرایط کشور، ضرورت بازنگری در نحوه اعمال سوابق تحصیلی را دوچندان کرده بود. از این رو کمیسیون آموزش در جلسات متعدد، بهویژه در نشست مشترک اخیر با وزیر آموزش و پرورش، بر لزوم اصلاح این موضوع و اعمال تأثیر مثبت در پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ تأکید کرد.
عظیمیراد تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردهایم، شورای معین و شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ موافقت کرده است. این تصمیم حاصل پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس، مطالبات خانوادهها و تلاشهای کمیسیون آموزش بوده و امیدواریم هرچه سریعتر توسط رئیسجمهور ابلاغ شود تا دغدغه دانشآموزان برطرف گردد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این موضوع را پایانیافته تلقی نمیکند و همچنان پیگیر اصلاحات اساسیتر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود. انتظار داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای مسئول با نگاه کارشناسی و مبتنی بر عدالت آموزشی، مطالبات دانشآموزان و خانوادهها را مورد توجه قرار دهند تا برای سالهای آینده نیز راهکاری پایدار، عادلانه و قابل دفاع در این حوزه اتخاذ شود.