رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد؛
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگیهای رزمی و دفاعی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جزییات نشست اعضای کمیسیون متبوعش با مسئولین ستادکل نیروهای مسلح را تشریح کرد وگفت: براساس گزارشهای ارایه شده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگیهای رزمی و دفاعی هستند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۹ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان میزبان مسئولین ستادکل نیروهای مسلح بودند و در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت و تحولات حوزه امنیتی و نظامی و همینطور تحولات منطقهای و بینالمللی داده شد و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، تاکید شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگیهای رزمی و دفاعی خودشان قرار دارند و الحمدلله آسیبها رفع شده و آماده هستند در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ بدهند.
وی افزود: در ادامه، معاون علوم تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح نیز گزارشی از رشد و توسعه فناوریهای نوین دفاعی به ویژه اقداماتی که در طی دو ماه اخیر انجام گرفته بود ارائه کرد و گفت اقدامات خوبی در حوزه راداری شروع شده و انجام گرفته است.
نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: وی عنوان کرد جنگ اخیر فرصت ارزشمندی برای ارتقاء فناوری های حوزه دفاعی بوده و تلاش میکنیم که در آینده نزدیک، شاهد یک جهش فناورانه باشیم.
رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر، تشکر و قدردانی از مجاهدت فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی کامل مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیروهای مسلح و بر لزوم تامین نیازمندیهای آنها و توسعه کمی و کیفی این موارد تاکید کردند.