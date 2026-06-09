سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، تاکید شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی خودشان قرار دارند و الحمدلله آسیب‌ها رفع شده و آماده‌ هستند در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ بدهند.

وی افزود: در ادامه، معاون علوم تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح نیز گزارشی از رشد و توسعه فناوری‌های نوین دفاعی به ویژه اقداماتی که در طی دو ماه اخیر انجام گرفته بود ارائه کرد و گفت اقدامات خوبی در حوزه راداری شروع شده و انجام گرفته است.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: وی عنوان کرد جنگ اخیر فرصت ارزشمندی برای ارتقاء فناوری های حوزه دفاعی بوده و تلاش می‌کنیم که در آینده نزدیک، شاهد یک جهش فناورانه باشیم.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر، تشکر و قدردانی از مجاهدت فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی کامل مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیروهای مسلح و بر لزوم تامین نیازمندی‌های آنها و توسعه کمی و کیفی این موارد تاکید کردند.