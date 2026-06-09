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رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد؛

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی
کد خبر : 1796693
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جزییات نشست اعضای کمیسیون متبوعش با مسئولین ستادکل نیروهای مسلح را تشریح کرد وگفت: براساس گزارش‌های ارایه شده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی هستند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۹ خردادماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان میزبان مسئولین ستادکل نیروهای مسلح بودند و در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت و تحولات حوزه امنیتی و نظامی و همینطور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داده شد و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، تاکید شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی‌های رزمی و دفاعی خودشان قرار دارند و الحمدلله آسیب‌ها رفع شده و آماده‌ هستند در بالاترین سطح به هرگونه شرارت و تجاوزی پاسخ بدهند.

وی افزود: در ادامه، معاون علوم تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح نیز گزارشی از رشد و توسعه فناوری‌های نوین دفاعی به ویژه اقداماتی که در طی دو ماه اخیر انجام گرفته بود ارائه کرد و گفت اقدامات خوبی در حوزه راداری شروع شده و انجام گرفته است.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: وی عنوان کرد جنگ اخیر فرصت ارزشمندی برای ارتقاء فناوری های حوزه دفاعی بوده و تلاش می‌کنیم که در آینده نزدیک، شاهد یک جهش فناورانه باشیم.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر، تشکر و قدردانی از مجاهدت فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پشتیبانی کامل مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نیروهای مسلح و بر لزوم تامین نیازمندی‌های آنها و توسعه کمی و کیفی این موارد تاکید کردند.

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