انتشار جزئیاتی از عملیات «نصر»

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز پیام جنگ در جریان عملیات موشکی آخر ایران علیه رژیم صهیونیستی، اهدافی از جمله پایگاه نواتیم، پایگاه طبریا به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی زرهی در شمال، فرودگاه نظامی رامات داوید و مرکز پهپادی تل‌نوف مورد حمله قرار گرفتند.

هدف از اجرای عملیات نصر تثبیت معادله امنیتی «ضاحیه–تهران»، تقویت وحدت میدان‌ها و حمایت از رزمندگان حزب‌الله عنوان شده است.

در پاسخ به حمله صورت‌گرفته علیه مجتمع پتروشیمی کارون، مجتمع صنعتی بازان رژیم، هدف حملات موشکی قرار گرفت و در طول اجرای عملیات، بخش قابل توجهی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به دلیل فعال شدن هشدارهای امنیتی به پناهگاه‌ها منتقل شدند و شماری از اهداف از پیش تعیین‌شده نیز مورد اصابت قرار گرفت.