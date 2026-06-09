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قدردانی مخبر از ۱۰۰ شب ایستادگی ملت عزیز

قدردانی مخبر از ۱۰۰ شب ایستادگی ملت عزیز
کد خبر : 1796671
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مشاور رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ۱۰۰ شب پایداریِ مثال‌زدنی ملت قهرمان ایران، نقشه‌های شومِ دشمنان جمهوری اسلامی را بی‌اثر ساخت.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

۱۰۰ شب پایداریِ مثال‌زدنی ملت قهرمان ایران، نقشه‌های شومِ دشمنان جمهوری اسلامی را بی‌اثر ساخت. مردم مبعوث شده ما هر زمان مام وطن صدایشان کرده، جان فدا بوده‌اند. تا این اراده‌های پولادین برپاست، ملت معمار "هندسه تازه قدرت" خواهند ماند.

حقیقتا این مردم عزیز شایسته بهترین خدمت هستند.

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