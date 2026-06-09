هشدار وزیر امور خارجه نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس
وزیر امور خارجه نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و نوشت: دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما سخن گفتن به زبان های دیگر را نیز می دانیم.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و نوشت: دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما سخن گفتن به زبان های دیگر را نیز می دانیم.
تنگه هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.
نیروهای مسلح قدرتمند ما بهطور مستمر در حالت آمادهباش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.
نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه بهسبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.
برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیروهای خارجی هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند؛ منطقهای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.
ایران زبان دیپلماسی را ترجیح میدهد؛ با این حال، همانگونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان دادهاند، ما به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را بهخوبی میدانیم.