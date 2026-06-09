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معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

دیدار رئیس جمهور با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، دلگرم‌کننده و انگیزه‌بخش بود

دیدار رئیس جمهور با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، دلگرم‌کننده و انگیزه‌بخش بود
کد خبر : 1796666
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​معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دیدار امروز رئیس جمهور پزشکیان⁩ با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، برای ما دلگرم‌کننده و انگیزه‌بخش بود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیدار امروز رئیس جمهور پزشکیان⁩ با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، برای ما دلگرم‌کننده و انگیزه‌بخش بود؛ یادآور مسئولیتی که در برابر مردم داریم و مسیری که باید با جدیت ادامه دهیم.»

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