معاون اجرایی رئیسجمهور:
دیدار رئیس جمهور با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، دلگرمکننده و انگیزهبخش بود
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: دیدار امروز رئیس جمهور پزشکیان با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، برای ما دلگرمکننده و انگیزهبخش بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیدار امروز رئیس جمهور پزشکیان با مدیران نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، برای ما دلگرمکننده و انگیزهبخش بود؛ یادآور مسئولیتی که در برابر مردم داریم و مسیری که باید با جدیت ادامه دهیم.»