رئیس مرکز حل اختلاف کشور در اجتماع مردمی خیابان کشوردوست حضور پیدا کرد
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در صد و یکمین شب از اجتماعات مردمی، در خیابان کشوردوست حضور پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور امروز در صد و یکمین شب از اجتماعات مردمی «دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید» در خیابان کشوردوست حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی ضمن گرامی داشته یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر به ویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: حضور ما در این مکان که بارها این افتخار را داشتیم که به محضر مقام معظم رهبری مشرف شویم بسیار سنگین است.
وی افزود: شهادت امام شهید ما معجزههایی را در کشور رخ داد و مبعوث شدن امت برای دفاع از نظام اسلامی یکی از این معجزات بود. توکل به خدا و انس با قرآن کریم میتواند ما را در تحمل این غم بزرگ یاری میکند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: قطعا شهادت عاشورایی رهبر انقلاب اسلامی و شهادت مظلومانه ایشان برای همه امت اسلامی داغ سنگینی بود.
وی در ادامه با تبیین جایگاه زکات و جزیه در نظام اسلامی، اظهار داشت: هر کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکند، باید هزینه امنیت و زیست خود را بپردازد؛ این پرداخت برای مسلمان زکات و برای غیر مسلمان جزیه نام دارد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به داستان مباهله، افزود: خداوند متعال در قرآن راه روشنی قرار داده است؛ کسانی که پس از علم و آگاهی، در برابر حق بایستند، راهی جز پذیرش جزیه یا اسلام ندارند. در ماجرای مباهله، مسیحیان نجران نه جزیه میپرداختند و نه مسلمان میشدند، تا اینکه پیامبر اکرم (ص) آنان را به مباهله فراخواند.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: مباهله، روشی الهی و تضمینشده از سوی خداست که امروز نیز قابل استفاده است. ابتدا باید با استدلال و اتمام حجت با طرف مقابل سخن گفت؛ اگر پذیرفت که چه بهتر، و اگر نپذیرفت، راه مباهله باقی است. پیامبر (ص) در روز مباهله تنها با عزیزترین کسان خود یعنی حضرت علی، فاطمه زهرا، حسن و حسین (علیهم السلام) حاضر شدند. آن چهرههای نورانی چنان هیبت و عظمتی داشتند که مسیحیان نجران با دیدن ایشان، از مباهله ترسیدند و گفتند اگر این پنج نفر دست به دعا بردارند، نابود میشویم؛ بنابراین جزیه را پذیرفتند و مباهلهای انجام نشد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان جان پیامبر در جریان مباهله، تأکید کرد: این منزلت ریشه در لیلةالمبیت دارد؛ شبی که مشرکان قصد ترور پیامبر (ص) را داشتند و علی (ع) در بستر ایشان خوابید و با جان خود از پیامبر دفاع کرد. آن شب، چهل مرد مسلح با شمشیرهای برهنه وارد خانه پیامبر شدند، اما حضرت علی (ع) با شجاعت پرده را کنار زد و خطر را به جان خرید. این فداکاری سبب شد خداوند در آیه مباهله، علی (ع) را به عنوان «نفس» و جان پیامبر معرفی فرماید.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با تأکید بر الگوسازی از سیره امیرالمؤمنین علیهالسلام برای نیروهای مردمی و بسیجی، خاطرنشان کرد: تمامعیارترین و اولین بسیجی عالم، علی بن ابیطالب (ع) است. بسیجیان باید به خود ببالند که پیرو شخصیتی، چون علی (ع) هستند. معنای بسیجی بودن آن است که هر صحنهای نیاز به فداکاری، مجاهدت و ازخودگذشتگی داشته باشد، نفر اول علی بن ابیطالب است.
وی افزود: در تاریخ صدر اسلام نمونههای فراوانی داریم که برخی افراد وقتی صحبت از تقسیم غنیمت به میان میآمد، کنار میکشیدند؛ اما زمانی که نوبت به جهاد و جانفشانی میرسید، علی (ع) در خط مقدم بود. این همان روحیه بسیجی و روحیه جهادی است که در وجود حضرت علی (ع) تجلی داشت.
وی در ادامه با اشاره به رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: علی بن ابیطالب (ع) الگوی تمامعیار جهاد و ایثار است و این روحیه باید در میان بسیجیان و همه دلدادگان انقلاب اسلامی زنده نگه داشته شود. قائد شهید ما حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای الگوی بیبدیل ایثار و شهادت بودند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به سابقه فعالیتهای جهادی رهبر معظم انقلاب از دوران جوانی، اظهار داشت: ایشان از سالهای نخست جوانی در مشهد محافل فرهنگی تشکیل میدادند و گروههای مردمی را سامان میبخشیدند. در سال ۱۳۴۷ و پس از زلزله سنگین فردوس، ایشان گروهی از جوانان را جمع و به مدت دو ماه به خدمترسانی به زلزلهزدگان پرداختند. این روحیه جهادی یعنی در خط مقدم خدمت، سازندگی و هدایت مردم بودند.
وی افزود: ایشان چندین نوبت دستگیر شدند، اما در همان شرایط نیز دست از سازندگی برنداشتند و با مردم آن دیار رفاقت کردند و نیروهای انقلابی پرورش دادند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر تأسی از سیره امیرالمؤمنین (ع) و حضرت عباس (ع)، گفت: این روحیه از امیرالمومنین آموخته شده است. در عاشورا، وقتی امام حسین (ع) فرمودند «بچهها تشنهاند»، حضرت عباس (ع) که پهلوانی دلاور بود، پای بر نفس نهاد و به جای جنگ، برای آوردن آب رفت. رهبر معظم انقلاب نیز همین نگاه را داشتند؛ پس از ریاستجمهوری، بیشتر اوقات خود را در جبههها و خطوط مقدم میگذراندند و گاه حتی سلاح به دست میگرفتند و در خطرناکترین مناطق حضور مییافتند.
وی خاطرنشان کرد: من به یاد دارم روزی که منافقین به سمت کرمانشاه حمله کردند، رهبر معظم انقلاب بلافاصله به سمت جنوب حرکت کردند و شهید صیادشیرازی نیز منافقین را در غرب در هم کوبید. ایشان همواره حاضر به جانفشانی بودند و این روحیه را از مولای خود امیرالمؤمنین (ع) گرفتهاند چرا که هیچ جنگی نبود و ایشان در آن حضور نداشته باشد؛ در جنگ احد، بیشترین زخمها بر تن مبارک علی (ع) نشست، اما هیچگاه نگفت آیا این وظیفه من است یا نه.
وی با اشاره به سه رکن اساسی کار جهادی از نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: نیت خالص، خستگیناپذیری، و عمل همراه با علم و درایت. ایشان هرگز نمیگفتند آیا این مسئولیت من است یا نه؛ هر جا خلأ و نیازی میدیدند، حاضر میشدند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی در پایان با ذکر نمونههایی از فرماندهان شهید همچون شهید باکری که شهردار بود، اما در میدان جنگ حضور مییافت، تأکید کرد: ما هم باید از این بزرگان درس بگیریم؛ هم روحیه ایمانی و روانی خود را تقویت کنیم، هم روش مدیریت و کار جهادی را بیاموزیم.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به آشنایی دیرینه خود با شهید آیتالله رئیسی، اظهار داشت: بنده از ۳۰ سال پیش بلکه بیشتر با شهید رئیسی آشنایی داشتم، اما آن شهید رئیسی که ۳۰ سال پیش میدیدیم با این شهید رئیسی که در روزهای آخر عمرش بود، زمین تا آسمان تفاوت دارد. ایشان هیچگاه گوشهنشینی نکرد و چلهنشینی برای مراقبت از نفس نداشت؛ بلکه تمام کارش تبدیل به عبادت شد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، در کار جهادی «نیت خالص» یعنی تمام کار شما نماز و عبادت میشود.
وی افزود: امام خمینی (ره) عرفان را از سبک سنتی و گوشه مدارس خارج کرد و به پهنه جامعه، سیاست، مبارزه و جهاد آورد. ایشان فرمودند جهاد ما سلوک ماست و بچه ۱۳ساله ما ره صدساله را در سنگرهای مجاهدتش طی میکند. یک مدیر جهادی با برخورد به اولین موانع متوقف نمیشود، نمیگوید قانون دست و پایم را بسته است؛ بلکه در چارچوب قوانین راه جدید قانونی برای پیشبرد کار پیدا میکند.
معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تمجید از عملکرد شهید رئیسی در قوه قضاییه تصریح کرد: خدا مرحوم رئیسی را رحمت کند. ایشان آنقدر تلاش شخصی خود را بالا برد و برنامه جامع تحول را نوشت که تمام مدیران به حرکت درآمدند. در زمان کوتاه حضورشان، بخشی از دادرسی کاهش یافت و حرکت رو به جلوی قوه قضاییه نتیجه کار جهادی ایشان بود.
عضو شورای عالی قضایی با اشاره به پروژه اصلی رهبر معظم انقلاب برای قدرتآفرینی ایران، خاطرنشان کرد: حضرت آقا طرح کلان داشتند که ایران آنچنان قوی شود که چشم طمع همه جهانخواران و مستکبران بهویژه شیطان بزرگ از ایران بریده شود. امروز به اعتراف خود آمریکاییها و تحلیلگران نظامی جهان، ایران قدرت چهارم نظامی جهان شده است. امروز به راحتی نمیتوانند به ما حمله کنند؛ کوچکترین خطایی بکنند، نه تنها جواب میدهیم، محکمتر از آنها پاسخ میدهیم و بعد از آن پاسخ محکم، آنها تقاضای آتشبس میکنند.
وی با بیان نمونهای از تدابیر هوشمندانه رهبر انقلاب، گفت: ایشان در موضوع موشکهای نقطهزن، ابتدا فرمودند باید نقطهزنش کنیم و امروز ثمره آن را میبینیم. نکته دوم فرمودند به اندازهای موشک تولید کنید که بتوانید آتشباری شبیه توپخانه داشته باشید. هیچ فرماندهای در آن زمان پیشبینی نمیکرد به این همه موشک نیاز داشته باشیم؛ این تدبیر با درایت و دانش و بصیرت است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با تأکید بر اینکه هرجا به فرمایشات رهبری عمل نشده، ضربه خوردهایم، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی، دولتها درست اجرا نکردند و امروز مصیبتهایش را میبینیم.
وی ادامه داد: در سیاست خارجی نیز، جاهایی که عزت را رعایت نکردند و مقتدرانه برخورد نکردند، لطمه خوردیم. هرجا فرمایشات ایشان زمین ماند، ضربه خوردیم و هرجا عمل شد، موفق شدیم.
وی در پایان اظهار داشت: خداوند رهبر عزیز و جوان ما را رهبر سوم انقلاب، این فرزند برومند که دستپرورده قائد شهید امت را به سلامت بدارد و ما بتوانیم لیاقت تولی به ولایت ایشان را داشته باشیم و فرامینشان را آویزه گوش کنیم. چرا که هرجا عمل کنیم، موفقیتهای فراوان در انتظار ما خواهد بود.