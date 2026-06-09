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پیکر مطهر شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش تشییع شد

پیکر مطهر شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش تشییع شد
کد خبر : 1796638
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آیین تشییع پیکر مطهر شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور پرشور فرماندهان، مسئولان و خانواده‌ها برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان سیدبهمن حسینی و علیرضا عبیری از شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، فرماندهان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم قدرشناس در شهرک شهید بهشتی (قصرفیروزه۲) برگزار شد. 

این شهیدان گرانقدر از کارکنان ایثارگر و فداکار نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که در حین انجام ماموریت مقدس دفاع از آسمان میهن اسلامی و در جریان تجاوز روز گذشته دشمن صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمده و نام خود را در زمره مدافعان سرافراز امنیت اقتدار و عزت ایران اسلامی ثبت کردند.

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