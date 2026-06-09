به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در حاشیه مراسم تشییع پیکر دو شهید این نیرو، بر آمادگی کامل ارتش برای انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

وی اظهار داشت: آنچه تصمیم‌گیرندگان کشور اتخاذ کنند و دستور دهند، ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاه سرباز نظام، برای تأمین امنیت کشور و تحقق آرمان‌های متعالی جمهوری اسلامی ایران، با تمام توان انجام وظیفه خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و پاسداری از امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

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