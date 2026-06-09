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امیر سرتیپ الهامی:

برای اجرای مأموریت‌های ابلاغی آماده‌ایم

برای اجرای مأموریت‌های ابلاغی آماده‌ایم
کد خبر : 1796636
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فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه مراسم تشییع پیکر دو شهید این نیرو، بر آمادگی کامل برای انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در حاشیه مراسم تشییع پیکر دو شهید این نیرو، بر آمادگی کامل ارتش برای انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد. 

وی اظهار داشت: آنچه تصمیم‌گیرندگان کشور اتخاذ کنند و دستور دهند، ارتش جمهوری اسلامی ایران در جایگاه سرباز نظام، برای تأمین امنیت کشور و تحقق آرمان‌های متعالی جمهوری اسلامی ایران، با تمام توان انجام وظیفه خواهد کرد. 

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و پاسداری از امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

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