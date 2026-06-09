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قالیباف:

ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، ولی زبان‌ غیردیپلماسی را روان‌تر صحبت می‌کنیم

ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، ولی زبان‌ غیردیپلماسی را روان‌تر صحبت می‌کنیم
کد خبر : 1796633
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قالیباف در شبکه ایکس نوشت: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، ولی زبان‌ غیردیپلماسی را روان‌تر صحبت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما زبان‌های دیگر را بسیار روان‌تر صحبت می‌کنیم. اگر تعهدات خود را بشکنید، ما به همان زبان که خودمان بهتر بلدیم، روی می‌آوریم. شما سوار همان اسبی می‌شوید که زین کرده‌اید!

 

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