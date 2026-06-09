چگونه یک عملیات پرچم دروغین، مبنایی برای یک معامله سودآوری شد
سخنگوی وزارت خارجه با انتشار پیامی در شبکه ایکس درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویر خبر منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت، نوشت:
تکههای جورچین خیلی سریع، در جای خود قرار گرفت!
ابتدا طی یک عملیات پرچم دروغین، با استفاده از پهپاد کپیشده «لوکاس» به فرودگاه کویت حمله کردند و سپس از آن بهانهای ساختند برای اینکه پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» را برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران، بفروشند!
عجب معامله سودآوری!