شورای حکام نباید محل سفیدشویی تجاوز نظامی شود

غریب‌آبادی تاکید کرد: «همانگونه که در اسناد آژانس نیز ثبت شده است، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، فعالیت‌های راستی‌آزمایی را متوقف و بازرسان آژانس را به دلایل ایمنی از ایران خارج کرد.»

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: «اکنون آمریکا می‌خواهد آثار حمله غیرقانونی خود را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.»

غریب‌آبادی نوشت: «این وارونگی مسئولیت است: تأسیسات تحت پادمان را هدف قرار می دهند، ایمنی هسته‌ای و امکان راستی‌آزمایی را مختل می کنند، سپس از شورای حکام برای فشار بر ایران استفاده می کنند.»

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «شورای حکام نباید محل سفیدشویی تجاوز نظامی و انتقال هزینه آن به کشور قربانی باشد. حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس و ایجاد اخلال در مسیر راستی‌آزمایی، باید موضوع مسئولیت بین‌المللی عاملان آن باشد نه مبنایی برای صدور قطعنامه علیه کشوری که قربانی این اقدامات بوده است.»

وی در پایان نوشت: «پادمان با قطعنامه‌سازی تقویت نمی‌شود؛ با محکومیت حمله به تأسیسات تحت پادمان، احترام به حقوق اعضا، پاسخگو کردن متجاوزان نظامی و بازگرداندن آژانس به مسیر فنی و بی‌طرفانه تقویت می‌شود.»