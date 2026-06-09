رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در یازدهمین جلسه ستاد مرکزی فرهنگ سازمانی:
خروجی فرهنگ سازمانی باید رضایت مردم را رقم بزند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه تعریفی از فرهنگ سازمانی اظهار کرد: معتقدم فرهنگ سازمانی بهطور خلاصه یعنی آنچه از خودمان در سازمان بهجا میگذاریم» و تأکید کرد: «خروجی فرهنگ سازمانی باید در نهایت به رضایت مردم منجر شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یازدهمین جلسه ستاد مرکزی فرهنگ سازمانی عصر سهشنبه 19 خرداد با حضور معاون و رؤسای امور معاونت نوسازی و معماری سازمانی، رئیس و معاون مرکز آموزش مدیریت دولتی و جمعی از مدیران و متولیان ارشد فرهنگ سازمانی از وزارتخانههای کشور، علوم، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعدادی از مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز برگزار شد.
در این نشست، معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان با اشاره به سوابق و علایق شخصی و حرفهای خود در حوزه فرهنگ سازمانی، این موضوع را از دغدغههای دیرین خود دانست و بر ضرورت توجه جدیتر به آن در نظام اداری کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازمانی نه یک متغیر نرم، بلکه زیرساخت نامرئیِ تصمیمسازی، رفتار حرفهای و کیفیت حکمرانی اداری است، تصریح کرد: سازمانهایی که فرهنگ را بهمثابه یک دارایی راهبردی مدیریت میکنند، در برابر تغییرات محیطی چابکتر، پاسخگوتر و پایدارتر عمل میکنند.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه فرهنگ سازمانی یکی از گامهای اصلی توسعه است، افزود: فرهنگ سازمانی در واقع «نرمافزار توسعه اجرایی و اداری کشور» بهشمار میرود و بدون آن، اصلاحات ساختاری به بهبودهای سطحی و ناپایدار محدود خواهد شد.
وی با اشاره به مبانی نظری و مطالعات انجامشده در حوزه رفتار سازمانی و مرور تجربههای جهانی، خاطرنشان کرد: در تمامی مدلهای توسعه، یک مؤلفه بنیادین به نام «توسعه فرهنگی» وجود دارد و فرهنگ سازمانی نقش پیشران در همراستاسازی مأموریتها، سیاستها و رفتارهای اجرایی ایفا میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تمایز میان باورهای درونی (Morality) و رفتارهای عینی (Ethics) اظهار داشت: فرهنگ سازمانی زمانی به بلوغ میرسد که ارزشها از سطح شعار عبور کرده و به الگوهای قابل سنجش در رفتار کارکنان تبدیل شوند.
وی با یادآوری جایگاه فرهنگ در نگاه رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت نهادینهسازی ارزشهایی همچون اعتماد، شفافیت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: سرمایه انسانی در چنین بستری شکوفا میشود و فرهنگ سازمانی قوی میتواند هزینههای نظارت را کاهش و کیفیت خودکنترلی را افزایش دهد؛ نقطهای که بهرهوری و حکمرانی مطلوب در آن به هم میرسند.
رفیعزاده با بیان اینکه آموزش بهتنهایی کافی نیست، تصریح کرد: در کنار آموزش، باید نظامهای ارزیابی، پاداشدهی و در نهایت نظام جامع سنجش فرهنگ سازمانی طراحی و اجرا شود تا بتوان فرهنگ را بهصورت واقعی در سازمان جاری ساخت.
وی با تأکید بر ضرورت عملیاتیسازی این رویکرد افزود: انتظار من از این شورا آن است که هرچه سریعتر «نظامنامه سنجش فرهنگ سازمانی» تهیه و در دستگاههای اجرایی مستقر شود؛ چراکه تحول دیجیتال بدون تحول فرهنگی، صرفاً به اتوماسیون ناکارآمدیهای گذشته منجر خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با ارائه تعریفی کاربردی از فرهنگ سازمانی اظهار داشت: «معتقدم فرهنگ سازمانی بهطور خلاصه یعنی آنچه از خودمان در سازمان بهجا میگذاریم» و تأکید کرد: «خروجی فرهنگ سازمانی باید در نهایت به رضایت مردم منجر شود.»
وی همچنین به مصادیق عینی فرهنگ سازمانی در رفتار کارکنان اشاره کرد و گفت: نحوه برخورد با اربابرجوع، لحن پاسخگویی، رعایت احترام، نظم، پوشش مناسب و مسئولیتپذیری از جمله نمودهای واقعی فرهنگ سازمانی هستند که باید بهصورت استاندارد تعریف و نهادینه شوند؛ چراکه فرهنگ سازمانی در عمل شکل میگیرد، نه در شعار.
رفیعزاده با تأکید بر لزوم ورود این نگاه به تمامی زیرسیستمهای منابع انسانی خاطرنشان کرد: از فرآیندهای استخدام و آموزش تا ارزیابی عملکرد و نظام تشویق و تنبیه، همگی باید مبتنی بر شاخصهای فرهنگ سازمانی طراحی شوند تا یادگیری مستمر به یک هنجار پایدار در سازمان تبدیل شود.
در پایان این جلسه، گزارش دورهای سوم سنجش فرهنگ سازمانی که بهصورت پایلوت در سطح دستگاههای اجرایی استان البرز اجرا شده بود، توسط توحید شیریزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز، ارائه شد. این گزارش در محورهای بهرهوری، رضایت کارکنان و رضایت اربابرجوع مورد بررسی و استقبال اعضا قرار گرفت.