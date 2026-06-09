تأکید وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای بر لزوم تأمین حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پنجمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، رؤسای هیئت‌ها در بیانیه پایانی، نگرانی جدی خود را در مورد تحولات خاورمیانه و حملات نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران، از جمله به زیرساخت‌های تحت نظارت وزارت کشور (اماکن انتظامی)، ابراز داشتند.

همچنین وزرا و رؤسای هیئت‌ها با تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران، به خانواده‌های قربانیان این حملات تسلیت صمیمانه گفته و اعلام همبستگی و حمایت خود را از دولت و مردم ایران ابراز داشتند.

پنجمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد که در آن اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در صدر هیأتی، ضمن شرکت در نشست و طرح مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهایی دوجانبه با وزرای کشور روسیه، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، معاون وزیر کشور چین و دبیرکل سازمان همکاری شانگهای داشت.